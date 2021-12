Che record hanno appena stabilito i BTS su Spotify? | orchestra | K-pop | TDEX | Luci

spotify Ha pubblicato il suo rapporto per la fine dell’anno 2021, in cui il gruppo ha stabilito un nuovo record. Secondo la piattaforma musicale, BTS È stato il terzo artista più ascoltato su Spotify nel 2021, superato solo da lui cattivo coniglio e Taylor Swift. Gli altri artisti che quest’anno sono entrati nella top ten (in ordine decrescente) sono stati drakee Justin beibere fine settimanae J Balvine Ariana Grandee Olivia Rodrigo e succo WRLD.

Intanto, Apple Music Il giorno prima è stato rivelato che “Dynamite” dei BTS è stata la canzone più suonata numero uno sulla loro piattaforma nel 2021. I BTS sono in cima alla classifica tra gli artisti sudcoreani, seguiti da rosa neroe TWICE, Stray Kids e Tomorrow X insieme. IU è stato l’unico artista solista nella lista dei primi 10 artisti sudcoreani più ascoltati in streaming su Internet. Sei delle 10 canzoni K-pop più ascoltate su Internet erano dei BTS, con “Butter”, “Dynamite”, “Permission to Dance” e “Life Goes On” nelle prime quattro posizioni.

I BTS sono tra i primi dieci

I BTS hanno anche conquistato nove dei primi dieci posti nella classifica degli album K-pop per i più trasmessi in streaming online, mentre le BLACKPINK hanno preso il quarto posto. Nel frattempo, Spotify ha anche rivelato i primi 10 gruppi di ragazzi e ragazze K-pop più trasmessi in streaming su Internet quest’anno.

Le BLACKPINK sono in cima alla classifica dei gruppi femminili, seguite da TWICE, ITZY, Red Velvet e (G)I-DLE. Nel frattempo, BTS, Stray Kids, Tomorrow X Together, Seventeen ed EXO sono stati i primi cinque gruppi di ragazzi in quest’ordine. Un rappresentante di Spotify ha affermato di essere stato in grado di confermare, ancora una volta, che gli artisti sudcoreani e la loro musica sono amati in tutto il mondo, aggiungendo che continueranno a supportare gli artisti sudcoreani in modo che ci siano più persone che possono connettersi con i loro fan in tutto il mondo. mondo. Lo scienziato.

Dettagli sulla gioventù, il primo drama dei BTS

Il primo drama dei BTS, basato su se stessi, era intitolato YOUTH. Dopo l’annuncio del dramma, si credeva che gli stessi artisti avrebbero incarnato i loro ruoli nella band. Tuttavia, è stata aperta la scelta di attori e versioni più piccole di idoli. attori Noh Jong HyunJung Woo Jin, Kim Yun Woo, Seo Young Joo, Seo Ji Hoon, Jeon Jin Seo e Ahn Ji Ho compongono il cast. Parallelamente a questo progetto, i BTS presenteranno il loro primo romanzo comico su Wattpad e Nave.

Le registrazioni per il dramma sono terminate, secondo la società di produzione Chorokbaem Media, che lavorerà al fianco di HYBE. Il drama è ufficialmente in post-produzione. YOUTH sarà basato sui fumetti dei BTS chiamati “SAVE ME” e narrerà tutti i passaggi e le strutture della creazione del mondo BTS, cioè non tratterà delle vite dei ragazzi, ma della loro creatività come discografia e processo della loro debolezza come artisti. YOUTH descriverà come le esperienze degli eroi si rifletteranno nella complessità e nei concetti delle storie che raccontano attraverso i loro video musicali e canzoni.

