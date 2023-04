Chery svela in Italia JAECCO 7, un SUV potente e all’avanguardia, ma non economico

Chery è pronta per entrare con stile nel mercato europeo. L’azienda asiatica inizierà il suo viaggio d’affari nei paesi del Mediterraneo come la Spagna e l’Italia. Nel Paese transalpino tra pochi mesi verrà lanciato il nuovo JAECCO 7, un SUV di medie dimensioni dal design moderno e molto accattivante che sarà dotato di motore a benzina.

Lui Nuovo JAECCO 7 È tutto pronto per il suo debutto nei paesi mediterranei del continente europeo ed è stato presentato ufficialmente in alcuni teaser sviluppati da Chery in vista del suo debutto al Salone dell’Auto di Shanghai. Il grande evento ha visto la sua prima nella capitale dell’Asia Un nuovo modello sviluppato in Cina sbarcherà in Italia entro fine anno e inizio 2024..

Chery lancerà due nuovi modelli contemporaneamente. Nuovo Omoda E questo è l’inedito e allo stesso tempo poco conosciuto JAECCO 7. Un SUV di medie dimensioni che stupirà la clientela del mercato generalista. Consegnato sul mercato italianoPresenta anche un design moderno Il frontale è dominato da una grande calandra rettangolare e chiusaUna descrizione generale dei modelli elettrici piuttosto che a combustione, con alcuni I fari sono divisi in due sezioni.

Gli interni di JAECCO 7 promettono tecnologia e minimalismo

JAECCO 7 è un SUV di medie dimensioni da est a ovest

Fari ultrasottili dotati di tecnologia LED nella parte superiore, le funzioni principali sono posizionate verticalmente alle estremità del paraurti. Lo stesso stile continua dove, di nuovo Il design delle luci ricorda la nuova Range Rover Sport.

Uno stile più moderno si ritrova anche nel design laterale, grazie alle maniglie delle porte a scomparsa. Le specifiche specifiche devono ancora essere annunciate ufficialmente, ma questo Un SUV di medie dimensioni -Come la descrivono- ha misure molto generose, sufficienti per cinque posti e una buona quantità di carico nel bagagliaio.

JAECCO 7 calibri è lungo 4,5 mt Ampio 1,87 mt Alto 1,68 mt Distanza tra gli assi 2,63 mt Blocco del tronco 424L

In attesa di misurazioni preliminari e conferma ufficiale per JAECCO 7

Si vede anche l’interno, altrimenti come potrebbe essere domina un aspetto minimalista Un ampio sistema di infotainment touchscreen da 14,8 pollici è offerto verticalmente. Chery ha alzato un po’ la posta con i sedili anteriori elettrici.

La JAECCO 7 arriva in Italia con due motorizzazioni, di cui una PHEV

La JAECCO 7, che dovrebbe debuttare in Italia a dicembre, sarà proposta in due versioni meccaniche. Turbo benzina da 1,6 litri e iniezione diretta per una potenza massima di 197 CV E associato a un cambio automatico a doppia frizione a sette marce, mentre una versione efficiente con la tecnologia sarà offerta nel 2024. PHEV.

Abbinerà un motore turbo benzina da 1,5 litri con un motore elettrico, avrà la trazione integrale e una batteria da 19 kWh. Autonomia massima in modalità elettrica non inferiore a 100 km. E l’azienda ha anche escluso la possibilità di una versione elettrica al 100% nel futuro a lungo termine.

Un’opzione interessante ma può rivoltarsi molto contro di te Non sarà economico. Sebbene i dati tecnici siano preliminari e non confermati, la JAECCO Europe Division li ha abbandonati I prezzi partono da meno di 40.000 euro.