Chevrolet offre e stabilisce un prezzo per Chevrolet Silverado EV, il suo camion elettrico – Notizie – Veicoli ibridi ed elettrici

Fissato sul calendario, Chevrolet ha appena presentato il suo primo pick-up elettrico. il Chevrolet Silverado EV Nata per competere contro il suo acerrimo nemico naturale, Ford F-150 Fulmine. Naturalmente, se vi piace e ne volete uno, dovrete aspettare un po’ perché come era stato annunciato giorni fa non inizierà la produzione fino alla fine del prossimo anno, in quanto è considerato un modello 2024.

Siamo a un punto in cui il lancio di un annuncio di prodotto è più importante del prodotto stesso. Per più di un anno, Silverado EV sarà appesa nei cataloghi dell’azienda, arretrato di richieste e lasciare una scia di dati per non dimenticare. Sarebbe difficile guardare il suo aspetto. Sebbene ricordi qualcosa dei modelli a combustione, il modello elettrico punta su uno stile più specifico e differenziato.

Design degli interni della Chevrolet Silverado EV.

Sviluppata da zero, la Chevrolet Silverado EV impiega piattaforma Ultium EV GM, è la stessa struttura Hummer EV, anche se su scala diversa. Questo significa anche questo Goditi l’ultima tecnologia a casa, qualcosa che può essere visto principalmente al chiuso. Due grandi schermi affiancati catturano tutta l’attenzione, anche se nel formato più professionale avranno un doppio pannello diviso e una dimensione più piccola.

Ma in questo caso, ciò che è veramente importante sta all’interno. Chevrolet Ha realizzato alcuni ciondoli per rendere il Silverado più funzionale. Ha sospensioni pneumatiche adattive, asse posteriore direzionale, Mezza tonnellata di carico e una capacità di traino di 4,5 tonnellate. A tutto questo va aggiunto un lungo elenco di assistenti che ti permetteranno di rotolare in autonomia senza che il guidatore debba toccare il volante.

Chevrolet Silverado EV.

Nei visceri, come parte dell’elettromiogramma, il Chevrolet Silverado EV È dotato di una batteria da 24 unità. Sebbene l’azienda non abbia fornito dati sulla capacità, specifica che prevede di avere Autonomia approssimativa di 640 km. In termini di potenza, verranno presentati due livelli di potenza. prima con 517 CV e 834 Nm di coppia e 664 CV e 1057 Nm di coppia al secondoS. Per la ricarica vengono selezionati sistemi ultraveloci fino a 350 kW DC.

Sebbene non raggiungerà i concessionari fino al prossimo anno, Chevrolet sta già accettando prenotazioni e annunci sui prezzi. La prima ad arrivare sarà una Chevrolet Silverado EV First Edition a pieno carico nella sua versione più potente che costerà $ 105.000 più tasse. Più tardi arriveranno Versioni più economiche e senza caffeina, a partire da $ 39.900 più tasse.