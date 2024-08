Chi c’è nella famiglia di Daniel Sancho: dalla nonna Noella Aguirre alla fidanzata Laura

Daniel Sancho sta trascorrendo un anno in prigione in attesa della sua imminente sentenza. (EFE/Somkit Roxaman)



Daniele SancioHa già raggiunto il figlio dell’attore Rodolfo Sancho e Silvia Bronchalo Un anno di prigione a Koh Samui, in ThailandiaMentre aspettava la decisione del suo processo per il presunto omicidio del chirurgo Edwin Arrieta. Durante questo periodo, la sua famiglia ha svolto un ruolo cruciale nel sostegno continuo, visitandolo ripetutamente in prigione. Il processo è iniziato nell’aprile 2024 e la sentenza completa sarà letta il 29 agosto alle ore 10.00.

Come affermato DivinitàLa famiglia di Sancho lo ha sostenuto. Da un lato, i genitori di Daniel, Rodolfo Sancio E Silvia BronchaloStai attraversando una situazione delicata. La loro storia d’amore è iniziata più di tre decenni fa e nel 1994 è nato Daniel. Rodolfo, noto per i suoi ruoli in serie come Isabel, ha ammesso che la paternità ha cambiato molto la sua vita. La coppia però si sciolse dopo il passaggio all’altare, e Sylvia scelse di allontanarsi dal mondo dello spettacolo, dedicandosi a lavorare nel settore assicurativo.

Qualche mese fa il rapporto tra Rodolfo e Silvia era diventato un po’ conflittuale, dopo che Silvia si era recata al commissariato di Alcobendas per denunciare che l’ex marito la insultava e molestava tramite messaggi WhatsApp. Rodolfo negò completamente queste accuse. La notizia ha rivelato anche la ricomparsa pubblica di Sylvia, che dopo anni vissuti nell’anonimato è tornata sotto i riflettori dei media per parlare della difficile situazione di suo figlio in Thailandia.

Anche la famiglia paterna di Daniel ha mostrato un chiaro sostegno. Noella Aguirre, madre di Rodolfo Sancho e nonna paterna di Daniel, ha rilasciato dichiarazioni a Europa Press difendendo suo nipote e affermando la sua fede nella giustizia. Rodrigo Sancho, fratello di Rodolfo, è invece rimasto più riservato, anche se ha chiarito che Daniel aveva un rapporto stretto con sua nonna, che vivevano insieme e che lui l’aiutava in ogni modo possibile mentre vivevano insieme. . Nelle dichiarazioni rilasciate alla suddetta agenzia, Rodrigo ha dichiarato che stanno cercando di tenere sua madre lontana dalla situazione per evitare ulteriori disordini.

accanto a, Xenia TostadoL’attuale moglie di Rodolfo e madre di Jimena, la sorella minore di Daniel, attraverso un comunicato ha chiesto rispetto per la figlia, vista la sua giovane età e la delicatezza della questione.

Per quanto riguarda il processo, Daniel ha ammesso di aver commesso il crimine nella sua prima dichiarazione Ha espresso la sensazione di essere un ostaggio di Edwin Arrieta. Inoltre, ha affermato che Arrieta lo ha costretto a fare cose a cui non avrebbe mai pensato, e lo ha anche fatto La sua relazione con la sua ragazza, Laura, è stata distrutta. Da parte sua, Laura è rimasta anonima e la sua identità è rimasta un mistero. Nonostante fosse stata invitata a testimoniare al processo, lei rifiutò la richiesta.

Questo caso avvenuto in Tailandia ha attirato l’attenzione internazionale per mesi e ha avuto un profondo impatto sulla vita delle famiglie coinvolte.