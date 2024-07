Chi è Gabriel Velasquez, il partecipante all’emozionante storia di superamento di Survivor Expedition Robinson?

L’atleta 25enne ha parlato della sua storia di vita e di come è riuscito ad andare avanti (Video: Survivor, Expedition Robinson – Telefe)

Dopo il successo della seconda edizione di Grande Fratello Su Telefe, lo stesso canale con la piattaforma di live streaming Disney+Benvenuto Sopravvissuto, spedizione Robinson. Diversi anni dopo la sua ultima apparizione sul piccolo schermo, ha condotto il reality show Survival Marley , lanciato per la prima volta lunedì e ha presentato 25 uomini e donne che competeranno per il primo premio di 1 milione di dollari. tra di esso Gabriele VelasquezIl giovane la cui storia di miglioramento ha portato più di una persona a simpatizzare con lui.

“Quando mi sento stressato, il mio lato destro si contrae e questo è molto difficile per me.”ha detto il ragazzo all’inizio del programma mentre beveva succo d’ananas con i suoi compagni di classe nel tentativo di dissetarli. Date queste parole, giocatore di Francesco Solano, Provincia di Buenos Airesmostrato: “Il mio sogno è avere una palestra e dare consigli per migliorare ogni giorno”.. In questo senso il preparatore atletico 25enne ha spiegato: “Ho una disabilità chiamata emiplegia spastica, che è la paralisi di metà del corpo.“.

Riferendosi alle sue condizioni, Gabriel ha chiarito che questo non sarà un ostacolo per tenere il passo con i suoi compagni di squadra. “Voglio dimostrare che non importa quante difficoltà affronti nella vita, o ciò che hai, puoi raggiungere e ottenere l’obiettivo che desideri.” – ha detto il paraatleta. Inoltre, era abbastanza ottimista riguardo all’idea di vincere il titolo della competizione di sopravvivenza, anche se in un altro momento ha ammesso che potrebbe essere difficile per lui quando il cibo scarseggia nel posto: “Credo di poter vincere e cerco sempre in ogni modo di dare il massimo”..

Il giovane partecipante si allena nel tempo libero nonostante la sua disabilità

“La verità è che ho fame, voglio mangiare zuppa o riso con pollo, mangio tanto e sono sano”, ha detto parlando della debolezza che potrebbe giocare contro il noto giocatore. Piccolo toroda Rimase nella Tribù del Nord, conosciuta anche come la Squadra Rossa, Insieme a Agustín Monzón, Agustín Pérez, Martín Colati, Fiorella Fraccaro, Inés Lucero, Juan Pablo Busillacci, Julieta Clemente, Martín Lobo, Malena Kirschen, Maro Corona e Tomás Pinheiro.

“Penso di poter essere un vincitore”, ha detto il preparatore fisico dell’idea di vincere il titolo.

Un’altra persona che ha influenzato la sua presentazione è stata Brian Zarate. Ha solo 28 anni e si dedica al settore gastronomico dove ricopre il ruolo di impiegato amministrativo. Per partecipare a questo concorso, Il partecipante lascia un figlio, Oliverche ha solo un anno e otto mesi, con un obiettivo chiaro: farlo uscire dal suo quartiere e “Ho la mia casa“.

“Non sono venuto qui per la fama o altro, sono venuto per dargli una vita migliore. Mi manca così tanto e sono qui per lui” – ha detto il partecipante di Villa Fiorito, rimasto affascinato dal racconto della sua vita difficile.

L’inizio del naufragio dei partecipanti (Video: Survivor, Expedition Robinson – Telefe)

Nella sua prima trasmissione… L’autista ha interrotto i sogni dei giocatoriChe ha trascorso la notte nella città di Capergana, in Colombia, per cambiare la situazione. Senza misurare l’intensità del programma, Marley ha detto ai concorrenti che avrebbero dovuto affrontare la prima sfida, ovvero saltare da una barca su due zattere piene di provviste che avrebbero potuto portare con sé.

Con solo gli oggetti che potevano portare in mano, i nuovi naufraghi si diressero verso l’isola situata nel Darién Gap, una delle zone più pericolose per i marinai. Non è stato affatto facileOgnuno doveva muoversi al proprio ritmo per raggiungere la terraferma e dimostrare il proprio valore alla concorrenza. Ciò ha spinto più di una persona a rivelare la propria identità, inclusa Janet, che ha affermato di soffrire di fobia dell’acqua dopo essere sopravvissuta all’alluvione.

Dopo Era giunto il momento per loro di dividersi in gruppi, che dovevano completare la sfida successiva: Fare un fuoco. Era molto complicato, perché tutto doveva essere preparato utilizzando elementi presenti in natura. E se ciò non bastasse, il calore delle fiamme non ha aiutato molti, compreso Brian, che ha dovuto prendersi qualche minuto per ricomporsi.