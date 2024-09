Chi è il giovane Miku, il cantante che viene definito il nuovo amico di Teni?

Lui sente

“Tini Stossel esce con qualcuno?” Si è diffusa la domanda sul dono d’amore per uno degli artisti argentini di maggior successo del momento. A causare lo scalpore è stata una foto che la stessa cantante ha pubblicato sul suo account Instagram, che ha ravvivato le voci su una nuova relazione romantica nella sua vita.

Dopo l’argomento Pietro Lanzanil Pepe Barroso Silval Sebastian Yatra E chi Rodrigo de PaoloSarebbe il suo ultimo grande amore, quello che ruberebbe il cuore dell’ex Violetta Il giovane Miko. Ma cosa si sa della giovane portoricana che si è avvicinata sempre più a Tiny?

Maria Victoria Ramírez de Arellano Cardona è nata l’8 novembre 1997 nel comune di Añasco, Porto Rico, e la sua prima passione non è stata la musica, ma piuttosto le arti visive. Con l’aiuto dei suoi genitori, ha studiato arti visive presso l’Università Interamericana di Porto Rico e ha anche imparato a tatuare. Con i soldi guadagnati come tatuatrice professionista, ha comprato il suo primo microfono e ha iniziato a registrare le sue prime canzoni nella sua stanza.

Con l’obiettivo di diventare una grande artista, Maria Victoria, come molti rapper della sua generazione, ha adottato un nome di fantasia. Per prima cosa scelse “Miko”, un simpatico abbreviazione del suo nome che molti avevano già utilizzato. Poi ha aggiunto “i giovani”. Il gruppo è un termine che deriva dal mondo degli anime e significa “figlia di un dio”. Appassionata dello stile anime giapponese insieme ai suoi fratelli, l’artista utilizza anche questa influenza per differenziare la sua estetica.

Il giovane Miko con i Bizarrap nelle sessioni musicali che hanno registrato insieme Instagram: @bizarrap

Nonostante la sua carriera ufficiale sia iniziata nel luglio del 2021, le prime canzoni che ha pubblicato risalgono al 2019: in quel periodo utilizzava la piattaforma SoundCloud per presentarsi. A poco a poco, con l’aiuto di altri artisti famosi, ha trovato il suo posto nella scena musicale. Bad Bunny e Karol G erano alcuni degli artisti famosi che la portarono ai loro concerti. Il giovane Miko ha anche collaborato a progetti con Arcángel e Feid e ha fatto parte della 58a sessione di Bizarrap, il famoso DJ e produttore argentino.

A poco a poco, Il giovane Miko Si è fatto un nome nel mondo del trap È diventata una delle sostenitrici della Generazione Z. Tra le sue composizioni, una delle sue prime canzoni degne di nota è stata “Riri”, una canzone che ha eseguito nello show di Bad Bunny e per la quale ha ricevuto una standing ovation. La canzone fa parte di Trappola per gattiniil loro primo album. Per quanto riguarda le sue canzoni più famose, possiamo citare la canzone “Lisa”, che è una canzone diventata famosa su TikTok grazie ad uno dei suoi versi. “Onestamente ho un problema: divento rapidamente dipendente dalle ragazze”, è stata la frase che gli ha dato grande popolarità in tutto il mondo.

Il giovane Miko al Lollapalooza 2023 Thomas Cuesta – Nazione

Dall’inizio della sua carriera, l’artista è stata impegnata a mostrare il suo impegno nei confronti della comunità LGTBIQA+ e dell’emancipazione femminile. Il suo atteggiamento non giudicante e i suoi testi, in cui parla apertamente della sua sessualità, l’hanno incoronata come un riferimento per la diversità. “Più invecchio, più mi piace la parola lesbica, sento che è molto bella, anzi, la adoro”, ha commentato in una nota che ha inviato a Vogue Mexico questo mese, di cui era anche la copertina. rivista “Sono affascinata dal canto femminile, ne sono molto appassionata e adoro scriverne. “Non lo so, penso che sia bellissimo”, ha aggiunto.

La foto che Teni teneva tra le braccia del giovane Miku

Durante questa prima mattinata, Teni ha caricato una foto sulle sue storie su Instagram nel bel mezzo della sua vacanza a Miami. Lì può essere vista tra le braccia di Miku mentre guarda la fotocamera del suo telefono con occhiali scuri e un sorriso gentile. Dietro di lei, l’artista portoricana può essere identificata dal tatuaggio sul braccio, anche se il suo volto sembra essere nascosto dai capelli di Tiny.

Pochi minuti dopo la pubblicazione, Tini era di tendenza su X e Piccoli giocatori -Lui com I seguaci del cantante argentino hanno affermato che si trattava di una sorta di conferma dell’esistenza di una relazione romantica tra la pop star e il cantante trap, entrambi 27 anni.

La foto rafforza le voci su un possibile corteggiamento tra i due, un rapporto che è rimasto forte per diversi mesi, quando hanno iniziato a condividere serate con gruppi di amici comuni e dopo che sono apparse varie foto in cui si vedono insieme molto vicini.

