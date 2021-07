neurochirurgo Ariel Henry ha accettato la presidenza Haiti. Ex presidente assassinato, Joanel Moss fu nominato suo successore due giorni prima della morte di Henry Henry, Ma senza il supporto dei partiti locali.

Dopo essere entrato in carica, Henry ha chiesto l’unità nazionale e uno sforzo concertato per “porre fine a questa gara”.

Agente designato Ha assicurato che solo il dialogo e la consultazione consentiranno di definire le definizioni delle politiche da seguire in questo periodo, E adottando decisioni essenziali per la trasformazione della società, in particolare delle condizioni di vita dei più vulnerabili.

Dopo l’assassinio di Moss, Henry ottenne il sostegno del partito al governo, Ted Calley, ma quel gesto presto svanì..

“Il signor Ariel Henry ha mostrato un egoismo, un’eccentricità illimitata. Bisogna rendersi conto che senza una proposta unificata, non c’è nulla senza un minimo di consenso nazionale”, ha valutato Jean-Honald Bhutto, medico e analista politico. .

“Chi entra nel pasticcio istituzionale in questo momento non è solo irrispettoso, ma del tutto irresponsabile. Non può risolvere nulla”.Patuo ha aggiunto, citando l’agenzia di stampa Spatnik.

Chi è Ariel Henry?

Enrico, 71, Si è formato come medico presso le università in Francia e Haiti Ed esperienza nella pubblica amministrazione: Ha fatto parte del governo di Michael Martelli, Il precursore di Moisin, segnato per 14 mesi Instabilità politica.

Tra gennaio e settembre 2015 Herni è stato ministro degli interni interior Poi era al comando Dipartimento degli Affari Sociali e del Lavoro Fino a marzo 2016.

Dieci anni fa, nel 2004, dopo le dimissioni forzate dell’ex presidente Jean-Bertrand Aristide, Henry è stato formato con altre sei persone conosciute come il Consiglio dei Saggi Responsabile della proposta di un nuovo Primo Ministro per la carica di Presidente ad interim di Haiti.

Era un membro dei socialdemocratici e in seguito del Partito nazionalista progressista rivoluzionario haitiano, fondato dal suo mentore Serge Gilles. Il dottor Haiti è entrato a far parte della struttura del Partito socialdemocratico ed è stato membro dell’Unione patriottica formata fino al 2014 dall’ex presidente Rene Briewal (1996-2001 e 2006-2011).

Come esperto di salute, è stato presidente del consiglio di amministrazione dell’Associazione Ecumenica di Benessere dal 1992 al 1999, e dal 1992 al 1996 è stato vicedirettore responsabile dei progetti per l’organizzazione umanitaria Adra-Haiti.

Ha fatto parte del Gabinetto dei Ministri della Salute Pubblica da giugno 2006 a settembre 2008 e Presidente delle Risorse Umane da settembre 2008 a ottobre 2011.

Henry è stato uno dei funzionari sanitari che hanno risposto all’epidemia di colera ad Haiti dopo il terremoto del 2010 che ha ucciso 300.000 persone. Secondo i dati ufficiali, l’ONU L’attentatore ha colpito poco dopo mezzogiorno davanti a una stazione di polizia.

Entro il 2020, Govt-19 ha aderito alla Commissione multiuso per la gestione, che finora ha ammesso 19.553 pazienti, 510 decessi e oltre 3.000 in ospedale.

Allo stesso tempo, gestisce un servizio di neurochirurgia presso il Bernard Mews Hospital, uno dei più riconosciuti del paese.