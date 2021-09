MADRID, 21 settembre (CulturaOcio) –

Episodio 7Cosa succederebbe se…? (cosa succede se…?)’ Il protagonista sarà Thor, in arrivo su Disney+ mercoledì 22 settembre. casa delle idee Ho condiviso un poster di classe che sembra giovane ed energico Dio dei fulmini Questo si riferisce all’esplorazione della gioventù dei supereroi nei paesi nordici.

Disney+ si prende cura dei tempi promozionali massimi di “What If”. Essendo una serie con classi presumibilmente indipendenti l’una dall’altra, che visitano la realtà parallela, I Marvel Studios stanno rivelando chi sarà il protagonista della storia con un rilascio di poster nei giorni precedenti l’arrivo dell’episodio. Thor nel poster è molto simile a quello del film del 2011., anche se si apprezzano molte differenze.

Il primo è che l’eroe asgardiano indossa un abito tempestato d’oro Mai indossato nei precedenti prodotti UCM. Inoltre, si può vedere Il suo viso non ha la solita barbaChe mette in luce la sua giovinezza. australiano Chris Hemsworth Fa il suo turno in questa puntata animata.

Le voci indicano che sarà un tipo di toro Uno dei film che appariranno in classe. Sarà la festa di Thor, una versione del figlio di Odino che non è più riuscito a essere degno di Mjolnir e che ha scelto di vivere una vita spensierata, essendo un animale da festa. Tuttavia, questo può essere visto nel poster Il supereroe usa il suo iconico martello, il che significa che potresti recuperarlo anche tu.

Nel trailer di metà stagione, questo può essere visto Affronterà Thor con lui Il dottor Gharib Supremo. Combattere a un livello così epico… che questa scena potrebbe non apparire nel capitolo VII, e salvarla per un momento successivo, anche se non per molto tempo, perché Ci sono solo altri due episodi in uscita.