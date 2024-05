Chi è Jacob Paczocki, il nuovo capo scienziato di OpenAI che sostituisce Ilya Sutskever

Polacco, ha sette anni di esperienza presso OpenAI e ricopre la carica di Direttore della Ricerca

È stato fondamentale in progetti come GPT-4 o OpenAI Five, il software che ha sconfitto i campioni di DOTA 2

La crisi di novembre di OpenAI sembrava finita, e invece no. Le sue conseguenze continuarono e portarono alle dimissioni di Ilya Sutskever, capo scienziato dell’azienda e uno dei personaggi amareggiati di quell’episodio. Lo specialista dell’apprendimento automatico di X ha annunciato la sua partenza dopo un decennio in azienda per avviare un nuovo progetto.

Re morto, re. OpenAI ha annunciato il rilascio il Stessa affermazione Ha annunciato il suo successore: Jakub Paczucki, uno scienziato il cui profilo sembra piuttosto ininterrotto.

L’eredità di Sutskever. Lo scienziato informatico israelo-canadese di origine russa lascia un contributo significativo all’azienda. Conosciuto per la sua combinazione di grande visione e profonda conoscenza tecnica, è stato determinante nello sviluppo delle tecnologie che hanno portato OpenAI in breve tempo dall’essere una startup sconosciuta a un’azienda moderna nel settore tecnologico e uno standard nell’intelligenza artificiale. .





Dopo la crisi di novembre con la trasformazione della storia in un film, la decisione è stata annunciata subito dopo la proiezione di GPT-4o. C’era anche il CEO Sam Altman Alcune parole emozionanti Per il suo amico nonostante tutto. secondo TechCrunch, Questa modifica è in vigore da mesi. Dopo novembre, Elijah non è tornato ad allenarsi

Nuova era Pachuki. Fino ad ora è stato Direttore della Ricerca presso OpenAI ed è stato una delle persone chiave su progetti importanti:

GPT-4, è già sotto pressione per monitorare l’intero settore digitale

apri i5, Il software che gioca a DOTA 2 e batte i campioni del mondo nel 2019.

La sua esperienza è caratterizzata da processi di deep learning e ottimizzazione, qualcosa che sembra fondamentale per la grande ambizione dell’azienda: raggiungere l’intelligenza generale artificiale (AGI).

Formazione e filosofia. Nato in Polonia, ha studiato all’Università di Varsavia e ha conseguito un PhD in Informatica presso la Carnegie Mellon University (Pennsylvania, USA) e un Dottorato in Informatica presso la Carnegie Mellon University (Pennsylvania, USA). Posizione post-dottorato presso l’Università di Harvard Per progettare algoritmi efficaci, Paczucki ha una vasta esperienza negli algoritmi avanzati e nella ricerca sull’apprendimento automatico. Fa parte di OpenAI da più di sette anni.

La sua attenzione all’espansione dei sistemi di deep learning e la sua esperienza nell’intelligenza artificiale, come il progetto DOTA 2, esemplificano il suo approccio pratico.

il futuro. La sua leadership arriva in un momento critico: con le turbolenze causate dalla partenza di una figura senior dell’azienda, con GPT-5 all’orizzonte, e con le voci su un accordo con Apple da annunciare tra poche settimane…

Sullo sfondo, lo slogan di OpenAI: Garantire lo sviluppo dell’intelligenza artificiale generale si traduce in un beneficio per tutta l’umanità.

Immagine in primo piano | Wikimedia Commons, Università di Stanford, Istituto Simmons

