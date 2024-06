Chi è Juan Luis Morell, il nuovo amministratore delegato di Pfizer Messico?

Morrell fa parte dell’azienda da più di 10 anni. (Pfizer)

Questo lunedì, 24 giugno, l’azienda farmaceutica americana Pfizer lo ha annunciato Il messicano Juan Luis Morel Sarà nuovo Direttore generale Dividendolo in Messico Chi è il prossimo? Lunedì 1 luglioÈ così diventato il primo cittadino a guidare l’azienda negli ultimi 20 anni.

“Juan Luis guiderà l’azienda con particolare attenzione allo sviluppo e all’accesso alle terapie in oncologia, infiammazione, immunologia, cure primarie e vaccini, mantenendo la leadership di Pfizer nel settore sanitario Più di 23 anni di esperienza “Juan Luis è un professionista che ha dedicato più di un decennio a Pfizer e ha guidato diverse aree terapeutiche e attività in Messico, tra cui consumo, assistenza primaria, ospedali, oncologia e vaccini in Messico e America Latina”, ha affermato Pfizer in una nota. .

La famosa casa farmaceutica americana ha confermato che tra i successi del suo nuovo direttore generale in Messico c’è anche il suo arrivo in Messico Terapia antivirale orale Per il nostro Paese vs COVID-19 E implementare a Modello di business post-pandemia In America Latina Ciò ha migliorato l’accesso e la disponibilità Vaccini ai paesi della regione.

“Grazie alla sua leadership e visione strategica, siamo fiduciosi che Juan Luis Morell porterà Pfizer Messico a nuovi traguardi, garantendo una crescita sostenibile e un successo continuo. Nel suo nuovo ruolo ci sarà Juan Luis Morell Responsabile della direzione di Pfizer Messicoche ha contribuito con la sua profonda conoscenza Sistema sanitario messicano La società ha affermato che il suo approccio collaborativo sarà fondamentale per affrontare le sfide che il Paese deve affrontare.

Juan Luis Morel ha coordinato l’arrivo del vaccino Pfizer COVID-19 nel nostro Paese. (Reuters)

A questo proposito, Juan Luis Morel ha detto sui social network che la pensa così Distinto per nomepiù di 20 anni fa, Nessun messicano ha mai gestito la divisione messicana della Pfizer. Ha ringraziato per la fiducia accordatagli e ha affermato il suo impegno a continuare Salute e benessereAccanto Vaccini e cureIn ogni angolo del paese:

“Quest’anno Pfizer celebra il suo 175° anniversario, un’occasione speciale per riconoscere l’eredità dell’azienda che ha cambiato la vita di milioni di persone in tutto il mondo attraverso le sue innovazioni scientifiche e la responsabilità sociale. “Mi sento orgoglioso di appartenere a questa grande azienda ”, ha osservato il messicano nel suo profilo LinkedIn, e di poter contribuire alla sua visione di creare un mondo più sano per tutti”.

Juan Luis Morel Ingegnere industriale di Università Iberoamericana Città del Messico. La sua esperienza professionale comprende i seguenti incarichi: