Chi è Justin Lerma, il gioiello dell’Independiente, trasferitosi al Dortmund?

Justin Armando Lerma Soliz, Presto sarà lanciato il nuovo gioiello del calcio estero, l’Independiente del Valle. Il giocatore di 16 anni È stato ingaggiato dal Dortmund Anche se non si unirà ai giganti della Bundesliga e ai secondi classificati della Champions League fino al 2026, quando compirà 18 anni.

LigaPro va in onda su Star+! Il Campionato ecuadoriano 2024 può essere giocato su Star+ per tutto il Sud America, incluso l’Ecuador. Partite in diretta, i migliori contenuti e molto altro ancora. entra adesso

Imparentato 2 correlati

strada Giustino Lerma Per l’Europa è stato fulmineo. Un mese fa, A soli 15 anni debutta nella Primera de Independiente Nella partita per 2-2 contro l’Universidad Católica. È stato sostituito nel secondo tempo, pochi giorni dopo essere stato convocato per la partita della Conmebol Libertadores contro il San Lorenzo. Nel dodicesimo turno della LigaPro ha giocato per la prima volta da titolare, all’età di 16 anni.Nella vittoria contro El Nacional 2-1.

L’Independiente ha confermato il trasferimento di Justin Lerma al Dortmund. Borussia Dortmund

Come gioca Justin Lerma, il nuovo giocatore del Dortmund

Lerma, nata nel maggio 2008, ha alcune caratteristiche simili a Kendry Baez. È un centrocampista con grande portata e ottimo controllo di palla. La sua altezza di 1,84 metri gli dà un ulteriore vantaggio nel suo gioco, poiché può raggiungere l’area anche attraverso il gioco aereo.

La sua visione è un’altra delle caratteristiche, da allora Sa usare bene lo spazio Attraverso i suoi dribbling aveva già deciso quale strada intraprendere per continuare a giocare. Ciò era evidente nei molteplici tornei giovanili a cui ha giocato.

Giustino Lerma Nella massima serie trascorre solo 65 minuti, ma dietro i numeri c’è un lungo impegno formativo. Centrocampista attaccante Generare interesse fuori dall’Ecuador per diversi mesi Tranne quello che ha menzionato dei tipi inferiori.

Ecco cosa Il Dortmund ha spinto per ingaggiarlo Troppo presto. Lo ha confermato il direttore sportivo del club tedesco, Sebastian Kehl “Uno dei migliori talenti della sua generazione in Sudamerica”.

Storia di Justin Lerma in Independiente

Nuovo gioiello da L’Independiente è arrivato al club 3 anni faDopo la formazione nei club di Guayaquil. Cominciò subito a essere una parte fondamentale delle squadre giovanili e un leader in ogni categoria.

L’anno scorso, quando avevo 15 anni, ho giocato nella squadra Under 17 e l’ho fatto davvero Nel 2024 ha trascorso il pre-campionato in prima squadra, sotto la guida di Javier Gandolfi. La sua giovinezza non è stata un ostacolo alla permanenza nella squadra delle Stelle, che lo ha portato poco a poco al debutto.

Justin Lerma attraverserà un processo simile a quello che ha attraversato Baez, dove continuerai a crescere all’Independiente per altri due anni, fino a quando potrai andare in Germania. Come ha detto Kehl, il Dortmund non ha interagito solo con lui, ma anche con il suo ambiente, per controllare la sua crescita e unirsi alla squadra con un impatto emotivo minore.