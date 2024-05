Chi è Manuel García Rulfo, l’attore messicano scelto come protagonista nel nuovo “Jurassic World”?

Manuel Garcia Rulfo reciterà al fianco di Scarlett Johansson. Reuters/Audi Gerucci

Dopo la trilogia di successo Mondo giurassico Che ha riportato in vita i leggendari dinosauri che li hanno creati Steven Spielberg Nel 1993 con l’iconico Coppia giurassicaK, la Universal Pictures non ha intenzione di smettere di sfruttare la sua gallina dalle uova d’oro e ha annunciato un nuovo film della serie, questa volta con… Gareth Edwardsfamoso per la regia Canaglia Uno E Godzilla.

Il nuovo progetto verrà mostrato per la prima volta a 2025 Nonostante non si sappia molto sulla storia né dettagli molto precisi sul cast, sono già emersi alcuni nomi che daranno vita ai personaggi: Scarlett Johansson E più recentemente, Manuel García Rulfo, attore di origine messicana Guadalajara.

Avvolgimento Ha rivelato che l’attore potrebbe unirsi al cast di Jurassic World e fuggire dai dinosauri, che sarà il ruolo più importante di tutta la sua carriera.

Manuel García Rulfo è un attore messicano nato il 25 febbraio 1981 a Guadalajara, Jalisco. Ha guadagnato fama nel cinema messicano e nel cinema messicano Hollywood. García Rulfo ha iniziato la sua carriera con cortometraggi e progetti locali prima di ottenere ruoli in produzioni internazionali più grandi.

Jurassic World avrà una quarta parte (archivio)

Tra i suoi film degni di nota ci sono le sue interpretazioni in film come Dio mi benedica, Ultima E torta. Tuttavia, la sua ascesa alla fama internazionale è stata rafforzata dalla sua partecipazione a… Le Sette Meraviglie (2016), dove ha interpretato uno degli eroi, accanto ad attori del calibro di Denzel Washington e Chris Pratt. Inoltre, ha lavorato in L’ombra dell’assassino Il che dimostra la sua capacità di adattarsi a diversi tipi di film, dal drammatico all’azione.

Anche García Rulfo ha fatto parte del mondo Christie AgataPuck entra in gioco Assassinio sull’Orient Express (2017) e riprende il suo ruolo in Morte sul Nilo (2022). Il suo lavoro in queste produzioni dimostra la sua portata internazionale e la capacità di condividere crediti con attori di fama mondiale.

Oltre al suo lavoro nel cinema, Manuel García Rulfo ha avuto successi in televisione, evidenziati dalla sua partecipazione alla serie Golia Da Amazon Prime Video, dove ha lavorato a fianco Billy Bob Thornton.

Jurassic Park, Diretto da Steven Spielberg e uscito nel 1993, ha segnato un prima e un dopo nella storia del cinema per diversi motivi. Questo film, adattato dall’omonimo romanzo di Michael Crichton, non solo ha avuto un enorme successo al botteghino, ma ha anche ottenuto più di 1 miliardo di dollari in tutto il mondo, ma ha anche cambiato le tecniche di produzione cinematografica e il modo in cui il pubblico vedeva la fantascienza e il cinema d’avventura.

Jurassic Park, prima e dopo nel cinema di Hollywood. (Archivio)

Importanza Jurassic Park Per quanto riguarda il cinema, ciò può essere così riassunto:

Innovazione negli effetti visivi e nell’animazione : “Jurassic Park” è ampiamente conosciuto per il suo uso pionieristico di effetti visivi generati dal computer (CGI) combinati con tecniche di animazione per creare dinosauri realistici sullo schermo. Questa fusione di tecnologie fu rivoluzionaria per l’epoca, stabilendo nuovi standard per il settore e aprendo la strada allo sviluppo della futura produzione cinematografica.



Influenza culturale : Il film non solo ha affascinato il pubblico con la sua impressionante presentazione artistica, ma ha anche suscitato un rinnovato interesse per la paleontologia e la scienza in generale. “Jurassic Park” ha influenzato un’intera generazione, suscitando curiosità sulla preistoria e sull’estinzione dei dinosauri, nonché sull’etica della manipolazione genetica e della clonazione.



Modello di franchising cinematografico : Il successo di “Jurassic Park” ha dato vita a un franchise multimilionario, comprendente sequel, videogiochi, giostre e parchi a tema, dimostrando il potenziale di mercato delle proprietà cinematografiche se combinate con strategie di marketing integrate.



Oceano Sonoro : Il film è stato anche il pioniere dell’uso delle tecnologie audio digitali DTS, che hanno notevolmente migliorato l’esperienza dello spettatore al cinema. La qualità del suono e il design di “Jurassic Park” sono memorabili non solo per gli iconici ruggiti dei dinosauri, ma anche per aver stabilito standard elevati nell’esperienza di ascolto cinematografica.



Impatto sulla produzione futura: Il modo in cui “Jurassic Park” combinava la narrativa con gli effetti speciali avanzati influenzò molti film negli anni successivi. Ha dimostrato che le tecniche degli effetti visivi possono essere utilizzate non solo per creare immagini straordinarie, ma anche per servire la storia, consentendo di realizzare film che prima erano impossibili da immaginare.



In breve, “Jurassic Park” non è solo un film importante per il suo successo commerciale e la sua capacità di intrattenere, ma anche per il suo impatto duraturo sull’industria cinematografica, inaugurando una nuova era nella produzione cinematografica e nel rapporto del pubblico con la fantascienza. E film d’avventura.