Chi è Marc Lopez, capitano della nazionale spagnola in Coppa delle Nazioni Unite?

il Campione olimpico Sarà il rappresentante della Spagna in La prima edizione di Coppa della Federazione Che si terrà dal 29 dicembre all’8 gennaio. Il torneo si svolge a Sydney, Perth e Brisbane. Attualmente fa parte di equipaggio di Rafael Nadal, Dopo essere andato in pensione quest’anno 2022.

Lopez Il capitano parteciperà con altri grandi nomi di altre squadre partecipanti come Agnieszka Radwanska con la Polonia, Samanta Stosur in Australia, Grigor Dimitrov in Bulgaria o Tim Heyman in Gran Bretagna, tra gli altri paesi.

Nella squadra spagnola è composta da Rafa Nadal, Pablo Carreno, Albert Ramos-Vinolas, David Vega, Paula Badosa, Nuria Barrezas e Jessica Pozas. affronterà gruppo d in Australia e nel Regno Unito.

Nuovi dettagli su @twitta 🤩 🇪🇸 Marc Lopez guiderà la squadra spagnola nel torneo che aprirà la stagione 2023. – Tour ATP in spagnolo (ATPTour_ES) 8 dicembre 2022

Mark Lopez sta attualmente lavorando come allenatore. è diventato Professionista nel 1999, a cominciare dai tornei individuali. Nel tempo si è specializzato in raddoppia il cerchio Giocare con i compagni di classe Rafael Nadal, David Marrero e Marcel Granollers S Feliciano López, che lo ha addestrato

Nei suoi palmi accumula la vittoria in esso Roland Garros nel 2016 Con Feliciano Lopez e Finali dell’ATP World Tour nel 2012 Con Marcel Granollers. Nello stesso anno, è stato il vincitore del Pozzi indiani con natale. Inoltre, ha vinto nuovamente una medaglia d’oro con le Isole Baleari Olimpiadi di Rio 2016. Nel 2018 ha alzato un altro trofeo con Feliciano V.I Barcellona.

Nel gennaio 2013, ha raggiunto Miglior giocatore di doppioal terzo posto da Classifica ATPgrazie al suo passaggio alle semifinali in Campionato australiano aperto.