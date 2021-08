Chi è Mario Osuna, i rinforzi che arriveranno in America e lasceranno Mazatlan

Chi è Mario Osuna, il kicker di Mazatlan che arriverà per dare impulso all’America (Immagine: Twitter/@MazatlanFC)

il America Club A poche ore dalla conferma della sua nuova promozione in campionato Il Messico urla 2021, anche se questa volta sarà per coprire il prolungato declino di Santiago Navida, contenente Azulcrema che ha subito una lesione al legamento della caviglia sinistra alla data 3 prima Puebla.

riguarda Mario OsunaIl 32enne centrocampista, che ha un contratto con il Mazatlan in questo torneo e che non si ritiene possa continuare con l’FC Sinaloa, è quindi svincolato e sarà il prescelto del giocatore. le aquile Per sostituire la squadra giovanile degli Stati Uniti.

Osuna può essere servito da America Nei prossimi giorni, dopo aver superato i corrispondenti esami fisici e aver accertato di essere in buona salute, secondo le informazioni pubblicate da ESPN, quindi sarà il quarto boost di Santiago Solari Per il suo secondo campionato di guida le aquile.

Chi è Mario Osuna, il Mazatlan licenziato che arriverà per dare impulso all’America (Immagine: Twitter / @17monono)

L’ex calciatore di Queretaro, Morelia e Dorados de Sinaloa arriverà dopo un precampionato con la squadra di Cannonball, che ha deciso di licenziare dopo non aver raggiunto un accordo per attuare il rinnovo.

durante Guard1anes 2021e scimmia Osuna Era un punto fermo a Mazatlan durante i primi sette giorni del torneo. Successivamente è stato retrocesso in panchina ed è rimasto fino a sei partite senza vedere minuti.

* Informazioni in fase di sviluppo