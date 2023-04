Chi è Richard TV, creatore di Medio Metro con Sonido Pirata

L’influencer Richard TV ha annunciato di essere il creatore del personaggio di Medio Metro, insieme a Sonido Perata.

voce pirata E mezzo metro Erano un duo diventato virale all’inizio del 2023, ma dopo pochi mesi hanno preso la decisione di lavorare separatamente. La situazione ha causato una guerra di dati tra le persone coinvolte e, sebbene sembrasse finita, le cose sono ricominciate dopo che è apparso un nome. Riccardo TVl’influencer che li ha supportati nei loro inizi.

Dopo di lui, il nome del creatore iniziò a diffondersi molto rapidamente José Edoardo RodriguezL’originale Medio Metro e il suo manager ne parleranno in una diretta. Hanno commentato che è stato davvero Richard TV a tirare i fili Giuliano Ramirez e la sua voce.

Secondo il rappresentante del noto ballerino, l’influencer avrebbe “rapito” il personaggio, perché non avrebbe permesso ad altri canali di registrarlo, con il pretesto di presunti diritti d’autore. Sebbene non sia noto se sia così, Richard TV ha recentemente affermato di aver avuto gli inizi di Sonido Pirata e dei suoi collaboratori.

Le parole di Joss, direttore di Medio Metro, seguono l’intervista che il creatore di contenuti ha rilasciato all’emittente radiofonica Il miglioredove ha dichiarato di sostenere José Eduardo in modo che potesse indossare costumi diversi, oltre ad essere pagato abbastanza per ogni presentazione.

Richard TV è stato responsabile della pubblicità per Sonido Pirata e Medio Metro [Archivo]

Richard TV ha sottolineato il fatto che aveva parlato con Julián Ramírez per organizzare un evento TibetoTuttavia, il luogo di nascita di Sondero prende la decisione di portare con sé Medio Metro, provando cose nuove. “Prima di arrivare a Tibeto, entriamo nei costumi. Ho molte foto, perché non era solo una. Ho comprato anche il viola che indossa”, ha detto l’influencer durante un video che ha condiviso. Il migliore sul suo canale Youtube.

Allo stesso modo, ha spiegato che il principale turbamento di Jose Eduardo è stato dopo il suo coinvolgimento con Sonido Pirata in Vieni gioiaPoiché si credeva che fosse stato ricompensato per essere apparso la mattina, tuttavia, secondo Richard TV, non sono stati pagati per questo.

Riccardo TVil cui vero nome è sconosciuto, è un creatore di contenuti dedicato ai sonideros, caricando presentazioni realizzate in varie entità di Messico. Ha più di 15 anni di esperienza sulla piattaforma video, ma è stato sei anni fa che ha iniziato la sua fama.

Era responsabile di far conoscere Sonido Pirata, accompagnandolo fin dai suoi inizi, e l’influencer ha anche detto che lo ha aiutato a creare un video nonostante Julián Ramírez non avesse il budget necessario. Inoltre Richard TV ha dovuto trasferirsi città del Messico a Guanajuato, l’entità da cui ha avuto origine Sonidero.

L’influencer è diventato l’attore di Pirate Sound. [Instagram/Richard TV Oficial]

Non era responsabile di chiamare direttamente Medio Metro Original, ma si è limitato a pagarlo dopo gli eventi. Comprò però gli spogliatoi che occupava con Sonido Pirata e che occupa ancora oggi.

Era anche responsabile dell’acquisto del famoso cappello da pirata dal proprietario della Voce. In particolare, Richard TV ha continuato a credere in sonidero dopo diverse critiche mosse contro di lui per il cattivo suono che ha ricevuto durante i suoi primi spettacoli.

Nel tempo sarebbero arrivati ​​altri collaboratori, anche se è stato il creatore a sostenerli per identificarsi, l’unica persona che ha accompagnato Julien prima di unirsi era il famoso Pochoche continua con Sound Pirate dopo i disaccordi.