L’artista “Dancing” si esibirà alla vigilia del match decisivo per il titolo di coppa tra Real Madrid e Osasuna.

Le finali dei tornei di calcio puntano sempre più a trasformare i momenti pre-partita in un vero spettacolo. Gli spettacoli musicali sono già una caratteristica regolare delle finali delle principali competizioni calcistiche. La Copa del Rey non fa eccezione, quindi, nella sua pre-programmazione Duello tra Real Madrid e Osasuna Conterrà cantanti della scena nazionale come Romi Lou.

Chi è Romy Lu e perché canta nella finale di Copa del Rey 2023 Real Madrid vs. Osasuna: quale squadra è la storia e le canzoni più famose

Conosciuta all’epoca come fonte di ispirazione per la danza in Spagna, è diventata famosa nel 2010 con la sua canzone “Blow me up”. Anche se sono stati anni in cui ha vissuto uno dei suoi momenti di maggior successo. Nel 2017 si è presentato al programma Objetivo Eurovision per rappresentare il nostro Paese al concorso.

Lo ha fatto con la canzone “In Love”. Tuttavia, non è stata scelta per recarsi in Ucraina. Questo sabato saliranno sul palco per animare l’anteprima della finale di Copa del Rey a La Cartuja in una partita tra Real Madrid e Osasuna.