Chi è Yoly Saa: da calciatore di alto livello a cantare con Sole Giménez

La prima rata di Il nuovo programma televisivo spagnolo giovedì sera su La 1E il Duetti incredibiliPresentato al pubblico un artista poco noto ad alcuni telespettatori. Yoly Saa, l’ultima cantante “esordiente” ad apparire, ha mostrato la sua qualità artistica nella sua esibizione con Sole Giménez.Da Presumibilmente coinvolto.

Ma la musica non è stata l’unica dedica al cantautore pontevedrano, perché lo è stata anche per molto tempo. Calciatore professionista del Puyo Pescamar, squadra che giocava in Prima Divisione. “Maneggio meglio la chitarra”Riconosci i dati che hai raccolto La voce della Galizia nel 2013.

Infine, vista l’impossibilità di conciliare i due mondi, ‘La palla d’oro’Come si definiva nel concorso TVE, ha scelto note e accordi. Finora, niente è andato storto con lui, beh, Nel 2020 ha pubblicato il suo primo CD, e quest’anno è uscito il suo primo album: a colpi di fede.

Il suo cambio di terzo professionista lo ha portato a trasferirsi a Madrid, dove attualmente risiede. E sebbene i suoi primi successi nella capitale siano stati in metropolitana, Yoly Saa si è davvero distinta su Internet grazie ai suoi amici. “Alcuni amici mi hanno registrato mentre cantavo una volta e l’hanno pubblicato su YouTube, e da allora hanno iniziato a chiamarmi‘, ha spiegato nel quotidiano galiziano.

Fino ad oggi, l’artista ha 168.141 ascoltatori mensili su Spotify e oltre 1 milione di visualizzazioni su molti dei suoi brani: È tutto con te (6,72 milioni), bagnino (1,99 milioni) e resa (1,04 milioni).

grande compositore stellare

Il suo volto di cantante non è l’unico che si distingue nel mondo della musica. e questo è Il cantante galiziano ha anche composto alcune delle voci più importanti della scena nazionale. Malo, Ana Guerra o Luz Casale C’erano molti artisti simili.

Il suo crescente successo la posiziona come una delle stelle nascenti della musica pop spagnola. Tanto che cantanti come Nil Moliner o Andrés Suárez non hanno voluto perdere l’occasione di lavorare con lei. Andrés Suárez è stato al centro della carriera di Yoly. “Stavo cantando in metropolitana finché non mi hanno detto che c’era un concorso aperto per lui. Era uno dei miei riferimenti. L’ho vinto e poi ho firmato con la Warner‘, ha spiegato in un’intervista a La voce della Galizia.