Chi era Tebesay Lucena, la figura del potere elettorale venezuelano?

(CNN spagnolo) – Tebesai Lucena è ricordata in Venezuela come un funzionario controverso: come figura chiave del chavismo, ha generato sfiducia nell’opposizione. La sua morte è stata annunciata mercoledì dal vicepresidente esecutivo Delcy Rodriguez, che non ha specificato la causa della sua morte. Tuttavia, è noto che Lucina ha combattuto contro il cancro per anni e in varie occasioni è stato fatto riferimento ai suoi problemi di salute.

Negli ultimi 18 mesi, dall’ottobre 2021, un sociologo di professione ha ricoperto la carica di ministro dell’Istruzione superiore. In precedenza è stata presidente dell’Università sperimentale delle arti nel settembre 2020. Ma è senza dubbio meglio conosciuta in Venezuela per essere stata presidente del Consiglio elettorale nazionale (CNE) per 14 anni, tra il 2006 e il 2020. I venezuelani hanno aspettato ore per trovare quanti voti avevano fino a Lucena, in numerose occasioni dopo mezzogiorno La notte, annunciando i risultati con una “tendenza irreversibile”. Il suo volto è diventato, nel bene e nel male, un simbolo dei processi politico-elettorali.

Lucena è stata sanzionata dal Tesoro degli Stati Uniti nel luglio 2017, per “indebolimento della democrazia e dei diritti umani in Venezuela”. Poi, nel gennaio 2018, l’Unione Europea l’ha inserita in un elenco di sette alti funzionari soggetti a sanzioni che comprendevano il congelamento dei beni e il divieto di ingresso nel territorio comunitario. Il Venezuela ha risposto con un comunicato in cui denunciava che queste sanzioni “violano i principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite” e respingeva quella che considerava “palese ingerenza negli affari interni del proprio Paese”.

La sua gestione è valutata tra situazioni estreme. Il presidente venezuelano interrogato, Nicolás Maduro, ha descritto Lucena come un “brillante rettore universitario” e qualcuno che ha distinto il processo, l’istituzionalità e la costituzione del sistema elettorale, che ha descritto, tra l’altro, come trasparente e impeccabile.

Per il direttore del Centro di studi politici e di governo dell’Università cattolica Andrés Bello, Benigno Alarcón, Lucena “era la persona che, semplicemente perché aveva trascorso più tempo nel Consiglio elettorale nazionale e perché aveva una buona padronanza delle questioni elettorali, divenne un grande artefice di una struttura elettorale che in tutti questi anni ha in qualche modo favorito la continuità di governo”.

In una conversazione con la CNN, Alarcón sottolinea che è anche importante ricordare che durante il mandato di Tibisay Lucena, l’uso dell’automazione è stato approfondito. Ma afferma anche che era al suo comando ridistribuire seggi elettorali e seggi elettorali, secondo Alarcón “con il pretesto di avvicinare il voto al popolo dove ci sono più seggi elettorali e seggi elettorali, nei luoghi più convenienti per il governo in un dato momento.” L’esperto di questioni politiche sostiene che Lucena, in un certo senso, ha svolto “un lavoro architettonico molto importante che ha sempre posto le procedure del CNE su una linea molto sottile tra ciò che è e non è valido da un’integrità elettorale punto di vista.”