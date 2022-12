Chi gioca, orari delle partite e dove guardarlo

Ti spiegheremo Come guardare la kings league, il torneo di calcio a 7 organizzato da Gerard Piqué, in cui 12 squadre si sfidano per la conquista del titolo. È un campionato in cui le squadre sono guidate da giocatori famosi come Ibai Llanos, TheGrefg o DjMaRiiO, ma anche da personalità del mondo del calcio come Iker Casillas, Kun Agüero o Gerard Romero.

In questo articolo ti daremo tutte le informazioni necessarie per poter assistere alle partite di questa competizione. Vi faremo conoscere le squadre partecipanti e vi faremo sapere anche voi Quando inizia questo concorso?. Infine, ti diremo anche come potrai guardare tutti questi giochi gratuitamente.

Chi partecipa alla Kings League?

Cominciamo lasciandoti Elenco delle squadre che partecipano alla Kings League. Ti diremo i nomi delle squadre in ordine alfabetico, e tra parentesi ti diremo il nome del capitano di questa squadra:

1K FC (Iker Casillas)

(Iker Casillas) pesticidi FC Segui i preferiti

Segui i preferiti quartiere Segui i preferiti

Segui i preferiti Gigantes FC (Gerardo Romero)

(Gerardo Romero) kunisports Segui i preferiti

Segui i preferiti Tronchi Fc Segui i preferiti

Segui i preferiti IOP FC (fiumi)

(fiumi) suina fc (eBay Giano)

(eBay Giano) Fulmine di Barcellona (sportivo)

(sportivo) Sainz F.C (TheGrefg)

(TheGrefg) Ultimo Mostole (@DjMaRiio)

(@DjMaRiio) Squadra XBUYER (Fratelli di Giove)

Per curiosità, è stato creato il web kingsleague.pro, dove potrai vedere i file di tutti i giocatori che partecipano alle squadre come se fossero i file di un launcher di videogiochi. Sarai in grado di vedere in ogni giocatore il punteggio che danno per gli attributi di Fisico, Velocità, Tiro, Talento, Passaggi e Difesa.

Quando è la lega dei re

La Kings League inizia ufficialmente il 1 gennaio, quando si terrà il primo turno del campionato. Il torneo sarà organizzato nel formato Campionato e fase finale, dove arriverà la squadra campione. Dopodiché vi lasciamo le date dell’intero torneo:

1 gennaio 2023 : Girone 1 del campionato.

: Girone 1 del campionato. 8 gennaio 2023 : Girone 2 del campionato.

: Girone 2 del campionato. 15 gennaio 2023 Il terzo turno di campionato.

Il terzo turno di campionato. 22 gennaio 2023 4a giornata di campionato.

4a giornata di campionato. 5 febbraio 2023 Il quinto turno di campionato.

Il quinto turno di campionato. 12 febbraio 2023 : la sesta giornata di campionato.

: la sesta giornata di campionato. 19 febbraio 2023 Settimo turno di campionato.

Settimo turno di campionato. 26 febbraio 2023 Ottava giornata di campionato.

Ottava giornata di campionato. 5 marzo 2023 Nona giornata di campionato.

Nona giornata di campionato. 12 marzo 2023 : la decima giornata di campionato.

: la decima giornata di campionato. 19 marzo 2023 11a giornata di campionato.

11a giornata di campionato. 25 marzo 2023 : i quarti di finale

: i quarti di finale 19 marzo 2023: gli ultimi quattro

Come guardare la kings league

La Kings League sarà trasmessa in streaming in modo completamente gratuito su Twitchattraverso il suo stesso canale. Puoi accedere al canale tramite l’indirizzo Twitch.tv/kingsleaguedove ogni giorno potrai goderti tutte le partite in diretta, oltre a gare speciali in cui si discute del campionato.

Dovresti tenerlo a mente contrazione Ha una versione web ufficiale e app per quasi tutti i dispositivi, comprese le smart TV. Ciò significa che sarai in grado di guardare le partite praticamente ovunque.