Chi ospiterà lo spettacolo dell’intervallo al Super Bowl LVI

Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg saranno al Super Bowl LVI Halftime Show (Immagine: Reuters)

Il NFL Confermato tramite i suoi account ufficiali sui social media Chi saranno gli artisti? Sarà nella prima metà di Super Bowl LVI. Tra gli ospiti spiccano “Artisti leggendari”e 43 Grammy e 19 volte al primo posto sui cartelloni pubblicitari. Il prossimo super bowl sarà 13 febbraio 2022.

Gli artisti che parteciperanno alla prima metà dello spettacolo sono Dr Drechi si unirà Emineme cane ficcanasoe Mary J Blige e Kendrick Lamar. I cantanti nel paese a stelle e strisce sono famosi per cantare le loro canzoni Hip Hope musica rap, Funk, Soul e Rap West Coast. L’evento si svolgerà a Los Angeles, California, Stati Uniti.

Come ogni anno, l’American League dovrebbe sorprendere il pubblico con un personaggio nuovo e inaspettato. Si citano quelli finora confermati.

Eminem sarà al Super Bowl LVI (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

In questo modo, il SoFi Stadio, proprietà dove arietiPotrà ospitare artisti riconosciuti nel paese limitrofo. Lo stadio ha la capacità di raccogliere 70 mila persone come capacità totale. Il colosso che ha appena aperto a settembre dovrebbe fare il pieno di fan.

Gli spettacoli di pausa sono una grande attrazione per una folla che non è proprio un appassionato di calcio per entrare nella partita più calda dell’anno della NFL. In precedenti occasioni c’erano personaggi di statura Michael Jackson, Madonna, Paul McCartney, Rolling Stones, Katy Perry, Beyoncé e Lady Gaga, tra molti altri.

nell’ultimo Energia, Era lui il responsabile del lavoro a metà partita fine settimana Il canadese ha iniziato lo spettacolo con la sua canzone ragazzo delle stelle E ha chiuso il suo post con luci cieche. Era una situazione nuova per tutti, perché per ordine delle autorità non c’era pubblico sugli spalti che potesse allietare il cantante.

Snoop Dog sarà al Super Bowl LVI (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

pubblico alla fine NFL Nel 2020 non è riuscito ad attirare il pubblico desiderato dai proprietari di stazioni TV da allora fine settimana solo conglomerato per 96 milioni di spettatori, il numero più basso degli ultimi 15 anni, quando i Colts e i Chicago Bears si incontrarono nel 2007. In quell’occasione furono 93 milioni di telespettatori che erano incollati ai loro schermi TV, secondo la rete CBS.

Il numero più alto è Super Bowl D 2015, Quando Patrioti del New England a partire dal Tom Brady faccia Seattle Seahawks. In quella partita erano presenti gli spettatori che hanno assistito alla partita 114 milioni di persone.

Il Messico è il secondo tifoso più fedele dopo quello degli Stati Uniti, secondo le informazioni della NFL. Inoltre, rapporti orologio di mercatoDicono che ci sono persone intorno a noi 7 milioni di fan nel paese azteco. Dove le squadre più popolari Pittsburgh Steelers prima, seguito da Cowboy a Dallas, Il patrioti a partire dal Nuova Gran Bretagna, Il San Francisco 49ers e il Miami Dolphin Quinto.

The Weeknd era nello show dell’intervallo di SB LV (Immagine: REUTERS/Brian Snyder)

Allo stesso modo, un file dovrebbe essere guardare generale NFL Puoi andare a Messico, poiché le azioni ufficiali delle autorità, partite di football americano in Stadio azteco Annullato a causa di restrizioni sanitarie da COVID-19.

