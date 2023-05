Chi possiede il City Football Group e quante squadre appartengono al conglomerato?

Nel 2008, Abu Dhabi United Group, un gruppo di investimento guidato dallo sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan, membro della famiglia reale degli Emirati Arabi Uniti, ha acquistato il Manchester City. A pochi giorni dall’annuncio del cambio di proprietà del club mancuniano, Il City ha ottenuto il secondo affare più costoso nella storia del calcio inglese, aggiungendo RobinhoArriva dal Real Madrid. Ci sono volute tre stagioni per celebrare il primo trofeo in 35 anni, la FA Cup. Nel 2012, grazie a uno storico gol segnato da Sergio Aguero nell’ultima partita dell’ultima giornata di Premier League, I Celestes hanno vinto il loro primo campionato in 44 anni. Terminato il periodo di siccità, nel maggio 2013 è stato creato il City Football Club.

Nel 2012 il Manchester City, che non aveva mai partecipato alla massima competizione continentale per club, Qualificato alla UEFA Champions League Dopo aver vinto il loro primo campionato in 40 anni con un drammatico gol di Sergio Agüero contro il QPR nell’ultimo respiro della stagione 2011-12. i mancuniani da allora sono stati presenti in tutte le edizioni della Champions League. Questa è la dodicesima stagione consecutiva del City in Champions League. Nel 2021 ha ottenuto il suo miglior risultato, perdendo nella finale del Porto contro il Chelsea per 1-0.

Dal luglio dello stesso anno, la società proprietaria del gruppo Newton investimenti e sviluppo LLCCosì come lo sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan. Appartiene il 18’16% del gruppo Lago argentatouna società di investimento tecnologico, e con Capitale cinese dei media, un consorzio di media pubblici cinesi, con il controllo dell’8,2%. Insieme ai New York Yankees, CFG ha annunciato nel 2013 l’acquisto della ventesima franchigia MLS americana: Città di New York. Nel gennaio 2014, il gruppo ha acquisito Cuori di Melbourne Australiana, che è stata ribattezzata la città di Melbourne. Nell’agosto 2017 il Girona è entrato nel CFG. Un totale di 13 club Il calcio fa parte del conglomerato.

Club del gruppo di calcio cittadino

Manchester City (Inghilterra)

New York City (Stati Uniti)

Città di Melbourne (Australia)

Città di Montevideo Turki (Uruguay)

Girona (Spagna)

Sichuan Junyu (Cina)

Bombay (India)

Lommel SK (Belgio)

Esperance Sportive de Troyes Aube Champagne, ESTAC (Francia)

Palermitano (Italia)

Bahia (Brasile)

IT Troyes Aube Champagne (Francia)

Bolivar Club (Bolivia) – Un club collaboratore

Yokohama Marinos (Giappone) – quota di minoranza

rete globale di sondaggi

Il City Football Group facilita le strategie sportive e commerciali del Manchester City con il resto dei club che lo compongono e, oltre all’investimento economico iniziale, aiuta la crescita dei nuovi arrivati. La presenza del gruppo in undici paesi amplia notevolmente la rete di scouting dei suoi club, rendendola globale. La missione è chiara: trova e affina le tue piccole perle e trova loro un posto nel campionato dove possano mostrare tutto il loro potenziale. Entrano in gioco due slogan. Cercare di rendere questi giocatori utili alle prime squadre di ogni club, vuoi per il loro apporto in campo, vuoi per i benefici economici che si possono ottenere spostandosi in un’altra squadra. Questo è stato il caso di calciatori come Yangel Herrera, Aaron Mooy o Kelechi Iheanacho.

nella sezione commerciale City Football Group si impegna ad essere competitivo nel mondo dello spettacolo. Confidano che il loro marchio sarà un calcio colorato e attraente e che avranno successo dentro e fuori dal campo. Che i fan di tutto il mondo consumino contenuti del club, che viaggino a Manchester, vadano allo stadio e visitino anche il negozio ufficiale. I loro rivali in campo potrebbero essere il Liverpool o, nel caso di oggi, l’Atlético Madrid. Al di fuori, Competono con le piattaforme di streaming e con entità sportive come le franchigie NFL o NBA Oltre alle squadre di calcio più ricche del mondo.