“Chi sarebbe un compagno di squadra migliore alla Red Bull? Hamilton, Alonso, Sainz…”

Lando Norris È uno dei Gol della Red Bull Per la Coppa del Mondo F1 2025. Gli stessi dirigenti della squadra campione non nascondono che la concorrente della McLaren è nei loro radar già da tempo. Lo vedono come un uomo esperto, ma con un futuro promettente davanti a sé, per il quale potrebbe essere il complemento perfetto Max Verstappen.

L’inglese lo sa e cerca di salvare le apparenze, ma di tanto in tanto qualcosa sfugge. Vai verso Sergio Chico Perez, Il proprietario di questo posto sarà nell’auto migliore nel 2023 e nel 2024.

Così, in un’intervista su DAZN, il britannico si è espresso forte quando gli è stato chiesto chi sarebbe stato il miglior partner per l’olandese. “per me Mi piacerebbe esserlo qualche volta. Chi potrebbe essere? Sarebbe bello se fosse Lewis (Hamilton), Sarebbe fantastico vedere Louis. Oppure Fernando (Alonso), Carlos (Sainz), Charles (Leclerc), George (Russell)… tutti questi grandi piloti che conosci. “Renderanno le cose più complicate.” Sbottò con un ampio sorriso.

L’isolano ha parlato anche di una possibile marcia verso la squadra austriaca. “C’erano sempre delle voci “Con me e altri piloti”, ha ammesso, ma quando gli è stato chiesto se fosse vero e se ci fossero state conversazioni, Lando è stato schietto: “Nessun commento”. Il tutto ridendo.

Prima vittoria… con Sainz

Con lo stesso tono, Norris indicò una possibile prima vittoria nel grande circo a cui stava resistendo. “Alla mia prima vittoria Mi piacerebbe condividere il podio con Carlos Sainz“Sarà bellissimo”, ha detto del suo amico, “così potrò vederlo dall’alto per la prima volta”.

McLaren e Piastri

Quanto alla reazione della sua formazione, dai più piccoli ai più, non avrebbe potuto immaginarla. “È stato difficile, ma non ci aspettavamo di passare dall’eliminazione in prima divisione alla lotta con Red Bull, Mercedes e Ferrari, è stato difficile”. Sorpresa positiva Per tutti noi”, ha detto.

Infine, la star di Woking ha parlato del suo vicino, il pugile Piastri, in un altro messaggio. “A nessuno piace essere superato da un pilota, Oscar sta facendo un ottimo lavoro al suo primo anno, questa è una garanzia. Ci mettiamo pressione a vicenda e questo è tutto”. Qualcosa che non tutte le squadre hanno“Ha finito.