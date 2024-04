Chi si esibirà ai Latin American Music Awards 2024?

Dopo aver intervistato i candidati ai Latin American Music Awards il 19 marzo, la produzione annuncia ora quali celebrità si esibiranno sul palco nella sua nuova versione a Las Vegas.

I Concerti Latini AMA, che si sono tenuti sin dal loro inizio a Los Angeles con le trasmissioni di Telemundo e ora si sono spostati a “Sin City” per essere trasmessi su Univision per la seconda volta, presenteranno sul loro palco i cantanti messicani Carin León e Chino Pacas, I portoricani Marc Anthony e Lenny Tavarez, così come il produttore musicale Milo Pete, il venezuelano Nacho e il produttore musicale di innumerevoli canzoni tropicali, Sergio Jorge.

A questo party si uniscono la nuova figura del pop urbano Feniste e la venezuelana Zamira Zambrano, la cui partecipazione è stata annunciata dopo che la scorsa settimana aveva annunciato esibizioni di personalità come DJ Dioro, il portoricano Farruko, il performer arcade Gabito Ballesteros, la voce romantica del genere urbano Jay Wheeler. e il messicano Peso Bluma, il portoricano Justin Quiles e il cantautore messicano Yng Lavacas.

Tra le esibizioni più attese ci sarà Marc Anthony, che ha scelto il palco dei Latin AMA per eseguire il suo nuovo singolo “Ale Ale”, che Marc includerà nel suo tanto atteso album, in uscita il 26 aprile.

Mark Attenhoney arriva alla cerimonia di Las Vegas dopo aver vinto due AMA Latin Awards in passato, e questa volta lo farà con due nomination nelle categorie Miglior artista tropicale e Miglior collaborazione tropicale con il colombiano Maluma.

Marco Antonio (James Carbone per il Los Angeles Times in spagnolo)

Da parte sua, la cantautrice di Hermosillo, Sonora, Karen Leon farà il suo debutto in televisione con la canzone “When Life Is a Drink”, che pubblicherà presto. Conosciuto per portare le tradizioni della musica messicana alle nuove generazioni, León è uno degli artisti con il maggior numero di nomination ai Latin AMA Awards di quest'anno, comprese le categorie Artista dell'anno, Canzone dell'anno, Album dell'anno e Collaborazione. Per l'anno, miglior artista messicano regionale, miglior album messicano regionale e migliore canzone messicana regionale.

Ricardo Montaner, che quest'anno riceverà la Medaglia AMA Latin Heritage, avrà Sergio Jorge, considerato una figura iconica nel mondo della musica latina, a dirigere il musical in suo onore.

Balletto cinese (Griswold Media)

“Il Maestro”, come George è conosciuto nel settore della musica, è stato insignito di numerosi Grammy Awards e ha una carriera che dura da più di tre decenni. Le sue brillanti produzioni, arrangiamenti e abilità al pianoforte lo rendono proprietario di una vasta gamma di canzoni di successo insieme a grandi personalità dell'industria musicale.

Allo stesso modo, il cantautore portoricano Lenny Tavarez, noto per il suo stile originale che fonde reggaeton, trap e R&B, promette di stupire il pubblico con una performance elettrizzante. Le sue canzoni, che hanno ricevuto milioni di visualizzazioni sulle piattaforme digitali, lo hanno reso una figura di grande importanza nella musica urbana.

Il giovane senior Chino Pacas eseguirà la sua canzone di successo “El Gordo Trae El Mando”, oltre a un'altra sorpresa musicale. Chino Bakas partecipa al concorso con una nomination nella categoria Nuovo artista dell'anno.

Un altro grande talento che si esibirà per la prima volta sul palco dell'AMA Latin è Zhamira Zambrano, che ha iniziato la sua carriera come solista nel concorso musicale La Banda, e da allora ha raccolto più di 5 milioni di follower sui social network e numerosi successi. Musical. La giovane donna di origine araba ha ricevuto anche una nomination nella categoria Nuovo Artista dell'Anno.

Milo Pete farà il suo debutto ai Latin AMA insieme al cantante colombiano Feniste e al famoso cantante venezuelano, due volte vincitore del Latin Grammy, Nacho, cantando insieme per la prima volta in televisione la canzone “No Es Normal”.

La carriera di Milo Pete è stata caratterizzata dalla sua eccezionale capacità di fondere diversi stili musicali, rendendolo uno dei produttori più ricercati e rispettati nell'industria musicale.

Dal canto suo, “Finesty” si distingue per il suo nuovo stile che unisce ritmi moderni, attirando così l'attenzione di un pubblico sempre più vasto e generando una solida base di follower sui social network e sulle piattaforme di trasmissione in diretta. Inoltre, la sua nomina nella categoria Nuovo Artista dell'Anno è un chiaro riconoscimento della sua crescente influenza sulla scena musicale.

Nacho, d'altra parte, ha una vasta esperienza nel settore, avendo fatto parte di gruppi importanti come Equilibrio e Calle Ciega, prima di raggiungere la celebrità come parte del popolare duo Chino & Nacho. Con successi come “Mi Niña Bonita” e “Me Voy Enamorando”, Nacho ha lasciato un segno indelebile nella musica latina, affermandosi come un talento globale come artista e compositore.

La cerimonia di premiazione sarà condotta da Thalía, Alejandra Espinoza e Carlos Ponce e inizierà alle 19:00 con il pre-spettacolo “Noche de Famosos” che porterà gli spettatori dietro la telecamera.

I Latin AMA andranno in onda su Univision, UNIMÁS, Galavisión e ViX il 25 aprile a partire dalle 19:00 ET/18:00 Central dall'MGM Grand Garden Arena di Las Vegas.