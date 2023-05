Chi si prenderà cura di Mafalda ora?

Dopo la morte improvvisa di Julieta Colombo, nipote ed esecutore testamentaria del lascito artistico di Kino, la gestione del lascito del fumettista è sospesa.

Mafalda Oggi non ha nessuno che si prenda cura di lei. Giulietta Colombonipote di Joaquín Lavado, eucaliptoresponsabile dell’eredità del fumettista argentino, morto nel 2020, è morto questa settimana all’età di 53 anni.

La situazione è meno complicata dell’eredità dello scrittore Jorge Luis Borges, senza testamento noto dalla sua vedova, Maria Kodama. Ma inizia un periodo di incertezza dopo la morte di Giulietta Colombo, esecutore testamentaria del mitico creatore di Mafalda.

“Era fondamentale per l’eredità di Quino”, ha detto, “ed era anche la beneficiaria vivente dei diritti intellettuali”. Nazione Diego Lavado, nipote del fumettista.

“Ora dobbiamo vedere come va tutto. Vogliamo che sia nel miglior modo possibile perché il lavoro di Quino ha molto da dare. Certo, tutto sta andando avanti, quindi possiamo rimetterci in pari e possiamo prendere una decisione. ” Tra nipoti e nipoti di Giulietta. Dobbiamo stare molto attenti e aspettare un po’ di tempo per alleviare il dolore nella famiglia di Giulietta”.

La morte di Columbo è stata annunciata sul sito web Mafalda ufficialeÈ con grande tristezza che saluto Julieta Colombo, che lo è fin dall’infanzia Guarda il lavoro e la routine lavorativa Da suo zio Quino. Dal 2020, inoltre, Julieta è la legale rappresentante dell’opera di Quino e responsabile di mantenere vivo il suo patrimonio culturale in tutto il mondo.

Dopo la morte di Quino nel 2020, Colombo è diventato il riferimento principale per il lavoro dello zio, con il quale aveva lavorato per più di 30 anni. Un anno prima aveva firmato un accordo con il governo della provincia di Mendoza, dove Quino era originariamente cresciuto, per digitalizzare l’intera opera del vignettista. dipenderà Kino Spazio Culturale Diventerà un’importante attrazione turistica in una provincia famosa per il vino e le piste da sci.

“È molto triste, non solo perché eravamo molto amici, ma perché l’amavamo così tanto in famiglia”, ha aggiunto Diego Lavado. “È stato tutto molto improvviso; ci siamo visti in Spagna per due giorni, nell’ottobre dello scorso anno, e al nostro ritorno abbiamo scoperto che la sua salute era stata complicata da una data precedente. Era un secchio di acqua fredda, perché noi stavamo per vederci a Buenos Aires.” Iris in qualsiasi momento e non ci siamo incontrati durante il mio ultimo viaggio.”

Colombo ha iniziato nel 1983 come assistente di Alicia Colombo, moglie del fumettista, di cui è stata responsabile Preparare il materiale per le strisce di Mafalda Pubblicato sui giornali di tutto il mondo. Poi nel 2003, quando Quino e sua moglie andarono a vivere in Spagna, gli offrirono di essere il loro agente in America Latina.

Nora Vicario, Ministro del Turismo e della Cultura di Mendoza, si è lamentata in dichiarazioni a Nazione Morte di Colombo: “Era molto precisa e aveva un’idea molto chiara del lavoro di Quino”.