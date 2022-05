Chi sono i cripto milionari che stanno perdendo la loro fortuna | internazionale | Notizia

Il mercato delle criptovalute ha perso più di 200 miliardi di dollari in un giornoGiovedì lo hanno riferito i media specializzati CNBC. Di conseguenza, il prezzo di Bitcoin è sceso sotto i 30.000$, che è meno della metà del suo massimo storico.

Anche se il calo maggiore è stato nella criptovaluta stablecoin TerraUSDil cui valore era teoricamente ancorato al dollaro, che venerdì è sceso bruscamente ad almeno 12 cent.

Gli esperti avvertono che il mondo potrebbe essere sull’orlo delcrittografia inverno‘, un concetto utilizzato dagli investitori per riferirsi al continuo calo del prezzo delle valute digitali.

Il declino del settore è legato a Attenzione agli investitori per paura Relativo alla guerra in Ucraina, all’embargo in Cina e all’adozione di una politica monetaria restrittiva negli Stati Uniti.

Questa tendenza sta interessando anche i titoli tecnologici la cui performance ha beneficiato di politiche monetarie espansive durante la pandemia.

“Correlazione di Bitcoin con il Nasdaq”, un indice azionario tecnologico statunitense “al suo estremo”, evidenziato dagli analisti blockchain dal cancello Kaiko.

Praticamente tutto il mercato Le criptovalute hanno subito forti cali ultimamenteBitcoin compreso. Allo stesso modo, tutti i possessori di criptovaluta hanno subito un calo delle loro fortune, ma le perdite maggiori e più evidenti si concentrano tra i fondatori delle grandi piattaforme in cui gli investitori acquistano e vendono criptovalute.

Questo è il caso di Brian Armstrongil fondatore di Coinbase Global Inc, che lo scorso novembre ha avuto una fortuna personale di 13,7 miliardi di dollari, scesa a 8 miliardi di dollari a fine marzo. Ora sono solo 2,2 miliardi di dollaridettagli Bloomberg. L’ultima cosa è accaduta, secondo i media specializzati. Dopo aver venduto valute digitali da bitcoin a ether, ha causato un forte calo del valore di mercato di Coinbase, il più grande scambio di criptovalute negli Stati Uniti.

Inoltre, Changpeng ZhaoCEO di Binance, l’exchange di criptovalute con il più alto volume di scambi al mondo, Ha visto la sua fortuna ridursi a $ 16 miliardi, che è ben lontana dalla sua fortuna di $ 96 miliardi che è apparso per la prima volta nell’indice di ricchezza di Bloomberg gennaio precedente. Per calcolare il numero, il valore medio aziendale è stato utilizzato come base in relazione ai multipli di vendita di Coinbase e della società di crittografia canadese Voyager Digital.

Accanto al, Tyler e Cameron Winklevossfondatori di Gemini Trust Company, exchange di criptovalute e depositario, Hanno perso circa $ 2,2 miliardi ciascunoQuesto è quasi il 40% della sua fortuna quest’anno. Il patrimonio netto di Sam Bankman-Fried, CEO dell’exchange di criptovalute FXT, si è dimezzato dalla fine di marzo a circa 11,3 miliardi di dollari. (me)