Il 14 gennaio la 71a edizione del Miss Universo Dall’Ernest N. Morial Convention Center di New Orleans. alla festa, Miss USA, R’Bonney Gabriel è stata incoronata la nuova Miss UniversoCorrispondente al 2022, succedendo ad Harnaz Sandu.

Il risultato segna la prima vittoria per gli Stati Uniti dal 2012, quando Olivia Culpo divenne Miss Universo. Tuttavia, il 26 gennaio, Gabrielle ha lasciato il titolo di Miss USA. Spieghiamo chi la sostituirà e cosa accadrà a Miss Universo.

Chi succederà a R’Bonney Gabriel come Miss USA?

L’organizzazione Miss USA ha deciso di incoronare il successore di Gabrielle il 27 gennaio. La persona responsabile della sostituzione di R’Bonney Gabriel sarà Morgan Romano, Miss North Carolina E il secondo posto al concorso di bellezza negli Stati Uniti.

Vale la pena notare che Romano non parteciperà al prossimo concorso di Miss Universo. La nuova Miss USA adempirà ai doveri di detentrice del titolo solo durante l’anno in cui continua il suo regno.

Per quanto riguarda Miss Universo, Le dimissioni di R’Bonney Gabriel dal titolo di Miss USA non pregiudicano il suo titolo di donna più bella del mondo, Quindi Amanda Dudamel, Miss Venezuela, non sarà la nuova Miss Universo.

Miss Universo 2023 si terrà in El Salvador

Durante la trasmissione di Miss Universo 2022 il 14 gennaio, Il presidente Najib Bukele ha annunciato che El Salvador ospiterà la prossima edizione del concorso di bellezza. Attraverso un video preregistrato, il presidente ha detto di sentirsi “molto orgoglioso” di annunciare che El Salvador sarà il paese ospitante del prossimo concorso di Miss Universo, che si terrà entro la fine dell’anno.

“El Salvador è un paese pieno di bellezza. Ha le migliori spiagge del mondo per il surf, grandi vulcani, ottimo caffè, e ora è il paese più sicuro dell’America Latina”. Indicò il capo.

Successivamente, Bukele ha ringraziato la Miss Universe Organization per averci accompagnato in questa storica operazione. “El Salvador sta cambiando e vogliamo che tu lo sperimenti. A presto.” aggiunto.