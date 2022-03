“Chiamata strategica” e severo avvertimento dalla Spagna: reazioni di sciopero in Italia e Spagna alla chiamata di Scaloni per le giovanili in Nazionale

Lionel Scaloni ha sorpreso pubblicando una lista di pre-qualifiche con sette esordienti

Lionel Scaloni ha sorpreso la lista iniziale di 44 calciatori Per l’ultimo Doppia data di ammissibilità I sudamericani si dirigono in Qatar per i Mondiali del 2022. La prima partita si giocherà il 25 marzo Contro il Venezuela A Pamponora E il resto, vs. 29 Ecuador a Guayaquil. Il Il capitano Lionel Messi ritorna Innovativa l’assenza delle due giornate precedenti contro Colombia e Cile. Tuttavia, Le ha fatto una grande sorpresa Quando l’allenatore argentino chiama per la prima volta Per sette calciatori, molti di loro sono praticamente senza minuti nelle loro squadre europee. Ovviamente Scaloni finirà per fare diversi tagli a questa lista inedita in seguito.

Dei sette nuovi giocatori, i più esperti sono lo spagnolo Else Lucas Boy, 26enne ex attaccante dei River Blade e dei Newells Old Boys. Ancora Mar del Plata della Juventus è un centrocampista 18 anni, Matias Soulé. Altri a Novità assoluta Essi Alessandro Carnacho (17enne nato a Madrid, gioca per il Manchester United dall’Inghilterra) Diego Geralnik (18 anni, di Villarreal, Spagna) Franco Carboni (18 anni) E suo fratello Valentino Carponi (17 anni) -Entrambi Inter-, Luca Romero (Il 17enne italiano della Lazio è nato in Messico e ha giocato per l’Argentina under 15 e la Juventus) E Nicholas Boss (17 anni, figlio di Pablo Boss, nel Real Madrid).

Calcio Calcio – Coppa del mondo – Qualificazioni sudamericane – Venezuela v Argentina – Estadio Olympico, Caracas, Venezuela – 2 settembre 2021 Lionel messi argentino nella squadra d’azione via REUTERS / Yuri Cortez

Quanto a quest’ultimo, suo padre Pablo Boss Newells è uscito dagli Old Boys e ha giocato per la nazionale maggiore dell’Argentina ai Mondiali del 1998 in Francia, quando la squadra guidata da Daniel Pasarella ha vinto 1-0 contro la Croazia. L’ex difensore dell’uragano e del Boca Juniors Mauricio Pineta ha segnato lo 0. Certo, Questa decisione della squadra argentina non è stata ignorata dai media europei, Che ha avuto reazioni significative. “Chiunque voglia giocare con la Spagna deve dimostrarlo”, ha detto Marca al quotidiano spagnolo sulla posizione della sua federazione a seguito dei giovani invitati dall’Argentina.

“Nella Federazione spagnola (RFEF) sono chiari su questo argomento sia con Nico Boss che con Alejandro Carnacho, e con qualsiasi altro giocatore che abbia dubbi sul fatto che sarà in nazionale, se sia al completo o in categorie inferiori. “Chi vuole giocare con la Spagna deve dimostrarlo” Marco ha sottolineato. E aggiungo: “La decisione finale sarà nelle mani di ogni giocatore e del suo entourage. Se non possono, o se i selezionatori si sentono a proprio agio, non conteranno su nessuno e faranno pressione. È vero che nelle ultime convocazioni di diverse squadre spagnole non sono comparsi.

Chiusi, con le loro magliette. Geralnik ha già vestito la nazionale

La Cassetta dello SportD’altra parte, qualificato come “Una chiamata strategica, con quattro figli”, Chiamata la nazionale argentina. Cosa è vero Questa posizione dell’Argentina non è nuova e comporta una serie di decisioni Con un obiettivo futuro comune. Molti di questi sono già lì Contattato Compresi allenatori e dirigenti dell’AFA Aveva una conversazione con i loro genitori, E sono apparsi tutti Molto eccitato Con chiamate.

Non solo potranno allenarsi con le migliori stelle tra cui Lionel Messi, ma sono anche pronti per i futuri incontri per la Sub-20 perché il loro allenatore Javier Mascherano è in contatto permanente con Scoloni a questo proposito. Anche durante le date FIFA, Argentina Sub20 del Jefecito dovrebbe contestare a Amicizia contro gli Stati Uniti Ezeiza giardino e Di alcuni Citiamo questi giovani calciatori.

Secondo il Major, dopo queste due promesse contro Venezuela ed Ecuador, l’Argentina, che si è già qualificata ai Mondiali in Qatar a quattro giorni dalla fine dei turni di qualificazione, dovrebbe affrontare l’Italia il 1 giugno al famoso stadio di Wembley. A Londra la cosiddetta Coppa Euroamericana tra le vincitrici dell’Europeo e della Copa America.

Il Mondiale si svolgerà dal 21 novembre al 18 dicembre e le prove di oggi per Scaloni sembrano andare oltre quanto accadrà entro la fine dell’anno.

