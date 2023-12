Chicks on the Run 2: The Origin of Nuggets e altre anteprime da guardare stasera su Netflix Messico

Galline in fuga: L’alba dei pepite è il seguito di Galline in fuga. (Archivio)

Catalogo completo per Netflix Quindi può essere faticoso non esaurirsi nella ricerca ancora e ancora senza assicurarsi che la selezione finale sarà di tuo completo gradimento. Ecco i film più visti domenica 17 dicembre in Messico.

Galline in fuga: L’alba dei Nuggets

Alcuni polli molto coraggiosi si alleano per salvare i loro simili da un nuovo e inquietante pericolo: una fattoria vicina dove sta accadendo qualcosa di molto sospetto.

lascia il mondo alle tue spalle

Un dramma familiare basato sul romanzo di prossima uscita di Roman Alam.

la Città perduta

Una scrittrice di romanzi rosa solitaria in tournée e la modella di copertina del suo ultimo libro sono coinvolte in un tentativo di rapimento che li porta in un’avventura selvaggia nei boschi.

Leo

Leo (Sandler) è una lucertola di 74 anni che è rimasta bloccata per decenni nella stessa classe della Florida con il suo amico dello zoo, Turtle (Bill Burr). Quando scopre che gli resta solo un anno di vita, Leo progetta di scappare per sperimentare la vita all’estero, ma poi iniziano i suoi problemi.

tempo

Un thriller su una famiglia che, mentre è in vacanza in un paradiso tropicale, scopre che la spiaggia appartata che hanno scelto per rilassarsi per qualche ora li sta facendo invecchiare rapidamente… riducendo la loro intera vita a un solo giorno.

Viaggio tutto rubato

Carlos Camargo (Bruno Bichir), il capofamiglia, ha preso decisioni sbagliate che lo hanno lasciato indebitato per i suoi calzini. La sua fortuna cambierà quando troverà dei soldi nel bagno dell’ufficio e così potrà regalare alla sua famiglia la vacanza che ha sempre promesso loro. Adesso Carlos e la sua famiglia intraprenderanno un viaggio senza sapere che il disastro sarà imminente.

Sonic 2: Il film

Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic è ansioso di dimostrare di avere la stoffa di un vero eroe, ma Robotnik ritorna con un nuovo partner, Knuckles, alla ricerca dello smeraldo che ha il potere di distruggere le civiltà, ma Sonic non è solo, Le code lo aiuteranno.

Sott’acqua

Un gruppo di ricercatori subacquei deve mettersi in salvo dopo che un terremoto ha completamente distrutto il laboratorio sotterraneo dove stavano lavorando.

La famiglia è in rivoluzione

Poco prima di Natale, il caos sconvolge una famiglia: attraverso uno strano accoppiamento cosmico, i genitori scambiano i loro corpi con quelli dei figli adolescenti.

*Alcuni titoli potrebbero essere ripetuti nella classifica perché si tratta di episodi, stagioni o puntate diversi e potrebbero anche non avere una descrizione perché la piattaforma non la fornisce.

Netflix è un servizio di streaming È diventata una delle piattaforme più importanti ed è stata in grado di apportare cambiamenti importanti nel modo in cui guardiamo e godiamo di serie e film.

Il suo enorme successo ha portato altre grandi aziende a lanciare i propri servizi di streaming, come Disney+ e HBO, ma non sono riuscite a raggiungere la stessa portata, né in Partecipanti Oppure in presenza di un catalogo così ampio.

Sebbene sia nata come società che offriva noleggio di DVD tramite posta ordinaria, nel 2011 la società ha iniziato ad operare al di fuori degli Stati Uniti e del Canada, offrendo il suo catalogo in streaming in America Latina e nei Caraibi. Un anno dopo raggiunse anche alcuni paesi europei e successivamente anche l’Asia.

Nel 2011 l’azienda si è avventurata nella produzione di contenuti propri, iniziando con una serie di successo Castello di carteCiò l’ha spinta a creare il proprio studio nel 2016. Entro il 2018 sarà già definito come una rete televisiva online globale.

Il suo catalogo comprende film che hanno vinto gli Oscar, serie pluripremiate diventate virali come Squid Game o importanti produzioni in lingua spagnola come La casa de papel. La prima volta che Netflix è riuscita ad essere nominata agli Oscar è stata nel 2014 grazie al documentario The Square.

È importante notare che il contenuto di Netflix Varia in base alla regione O il tempo, quindi alcuni titoli potrebbero non essere più disponibili in alcune regioni rispetto ad altre.

Le produzioni disponibili su Netflix possono essere godute su smart TV, console per videogiochi, set-top box, smartphone, computer, tablet e altro ancora. La piattaforma dispone anche di vari pacchetti che, a seconda del costo, limiteranno il numero di volte in cui potrai guardare contenuti su diversi dispositivi contemporaneamente, sia che tu possa goderteli in HD, FHD o UHD e altro ancora.