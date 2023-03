Chiederanno mandati di arresto per la sparatoria a Ciudad Juárez

Il Messico emetterà mandati di arresto per i presunti responsabili dell’incendio del centro di detenzione per migranti. Video terrificanti della sparatoria nella scuola di Nashville. La canzone di Miley Cyrus e Dolly Parton bandita dal distretto scolastico degli Stati Uniti Ecco cosa devi sapere per iniziare la giornata. Prima la verità.

1. Chiederanno mandati di arresto per la sparatoria a Ciudad Juarez

Nel mezzo del lutto e della tragedia per l’incendio di un centro per migranti a Ciudad Juarez, in Messico, che ha provocato decine di morti e feriti, le autorità del Paese Ha annunciato che sarebbero stati emessi mandati di arresto per i presunti autori. Il ministro della sicurezza e della protezione dei cittadini, Rosa Ichilla Rodriguez, ha riferito che sono state identificate otto persone che potrebbero essere state responsabili degli eventi, tra cui due agenti federali, un agente statale per l’immigrazione e cinque funzionari di una società di sicurezza privata.

2. 14 minuti di orrore in una scuola elementare di Nashville

L’agonia ha riempito i corridoi della scuola elementare Al-Ahed quando un uomo armato è entrato nell’edificio e ha aperto il fuoco, provocando una sparatoria di massa che ha causato la morte di tre bambini di nove anni e tre adulti. E le telecamere dei cadaveri degli agenti di polizia che hanno affrontato Audrey Hill, che l’ha definita l’aggressore, Sono stati catturati video scioccanti che mostrano agenti di polizia che corrono attraverso corridoi pieni di zaini e giacche di bambini prima di affrontare il tiratore.. Tutto questo in mezzo all’orrore di un Paese ancora una volta alla ricerca di una risposta dopo l’ennesima sparatoria di massa.

3. Almeno nove soldati sono stati uccisi in un attacco all’esercito in Colombia

Il presidente Gustavo Petro ha riferito che almeno nove soldati sono stati uccisi in un attacco a un plotone dell’esercito nel distretto di Catatumbo, nella provincia colombiana di Norte de Santander. Le forze militari hanno attribuito l’attacco all’Esercito di liberazione nazionale (ELN), e il presidente ha detto di aver chiesto consultazioni alla “delegazione del governo al tavolo dell’ELN, dei paesi garanti e dei suoi compagni”. Il processo di pace deve essere serio e responsabile con la società colombiana”.

4. Cosa dovresti sapere sul virus Marburg

La Guinea Equatoriale, un paese dell’Africa occidentale, ha dichiarato un focolaio della malattia da virus Marburg a metà febbraio. Ci sono stati almeno nove casi confermati in laboratorio, sette dei quali hanno provocato la morte, e 20 casi probabili sono persone uccise in questo focolaio, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità. Ora, le autorità della Tanzania hanno confermato il primo caso della malattia mortale in quel paese. Questo è ciò che dovresti sapere.

5. Un ribelle presidente taiwanese si rivolge all’America centrale

Il presidente di Taiwan Tsai Ing-wen, intraprendendo una missione diplomatica in America centrale, ha affermato che Taiwan ha tutto il diritto di “comunicare con il mondo” e la Cina lo ha già condannato. “La pressione esterna non fermerà la nostra determinazione ad andare avanti verso una partnership internazionale”, ha detto Tsai ai giornalisti prima del decollo. “Siamo calmi, fiduciosi, intransigenti e non provocatori”.

Un distretto scolastico degli Stati Uniti vieta una canzone di Miley Cyrus e Dolly Parton che contiene la parola “rainbow” nel titolo

La classe di prima elementare di Melissa Temple alla Heyer Elementary School nella contea di Waukesha, nel Wisconsin, ha trascorso settimane a prepararsi per l’imminente festa di primavera. Sul set c’era “Rainbowland”, un duetto del 2017 di Miley Cyrus e la sua madrina Dolly Parton, con testi che richiedevano l’implicazione. Andava tutto bene, finché non gli hanno proibito di cantarla.

Gli scienziati identificano l’ingrediente segreto nei dipinti di Leonardo da Vinci

Antichi Maestri come Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli e Rembrandt potrebbero aver usato le proteine, in particolare il tuorlo d’uovo, nei loro dipinti ad olio, Secondo un nuovo studio.

Kate Middleton e i suoi mille volti

Chi pensava che Kate Middleton fosse una ragazza tranquilla, modesta e obbediente, è rimasto molto sorpreso dai tanti lati che mostra! La principessa del Galles sta cominciando a rivelare al pubblico britannico di essere una donna forte, moderna, capace di molti ruoli, e che sa agire perfettamente in accordo con la sua posizione attuale e futura. Opinione Mary Rodriguez Echso.

Keanu Reeves offre uno sguardo raro sulla loro relazione

Keanu Reeves è molto conservatore con la sua vita privata. Ma quando ha qualcosa da dire, lo fa in modo speciale. Quindi è successo Quando è stato chiesto dalla rivista People di individuare un recente momento di felicità.

Hanno creato polpette usando il DNA di mammut estinti in laboratorio

I resti del mammut lanoso, con pelle e tessuti intatti, si trovano ancora periodicamente nel permafrost artico. Queste scoperte hanno permesso agli scienziati di sequenziare il genoma del mammut e apprendere dettagli interessanti sulla vita dei giganti estinti dell’era glaciale. Ora alcune di queste informazioni Verrà utilizzato per coltivare qualcosa di simile alla carne di mammut in laboratorio.

Il numero di persone che sono l’ufficio del pubblico ministero venezuelano È stato accusato del suo presunto legame con i piani di corruzione di PDVSA.

“Le prove che ho visto dimostrano che i giornalisti affiliati sono criminali con poteri giornalistici che dovrebbero riguardare ognuno di noi”.

Il principe Harry ha fortemente criticato la Associated Newspapers Ltd – che pubblica il Daily Mail, il Mail on Sunday e il Mail Online – in un caso davanti alla Corte Suprema britannica. Harry denuncia l’uso di metodi illegali per ottenere informazioni su di lui, cosa che l’azienda nega.

Questa aquila crede che la roccia sia un uovo

Quest’aquila mostra grandi doti genitoriali… tranne che ci prova La pietra si schiude al posto dell’uovo.