Chiederanno una riduzione della pena contro il camionista coinvolto in un incidente mortale

(CNN) – Un giudice distrettuale del Colorado ha fissato un’udienza per il 13 gennaio per riconsiderare la condanna a 110 anni di carcere per Rogel Aguilera Medeiros, il camionista cubano condannato per un incidente in cui sono morte quattro persone.

Il primo pubblico ministero, Alexis King, ha affermato che il suo ufficio probabilmente raccomanderebbe una condanna da 20 a 30 anni.

All’udienza preliminare di lunedì, il giudice A. Bruce Jones ha deciso di risolvere i problemi procedurali a causa della natura senza precedenti del caso, poiché l’accusa ha iniziato a chiedere una condanna più bassa, piuttosto che una difesa.

Il caso ha attirato l’attenzione della patria a causa della lunghezza della pena. Jones ha affermato di essere stato costretto a passare una condanna a 110 anni di carcere a causa delle linee guida statali sulla condanna.

All’udienza di lunedì, sia l’accusa che la difesa hanno affermato di voler garantire che qualsiasi decisione di ricorso non fosse in conflitto con il diritto di ricorso dell’imputato. Il giudice dà agli avvocati il ​​tempo per indagare sulle questioni procedurali e garantire che le misure appropriate siano prese nell’ordine corretto.

L’udienza del 13 gennaio è fissata di persona e Jones ha detto che preferirebbe che Aguilera-Mederos comparisse, ma non voleva che lei testimoniasse.

Tuttavia, Jones consentirà ai familiari delle vittime di testimoniare o di fornire testimonianze scritte. Consentirebbe anche a chiunque volesse scrivere qualcosa per conto dell’imputato di farlo.

“Sono preoccupato che questo diventerà un circo e non sarà un circo come lo sono io”, ha detto Jones lunedì.

King aveva chiesto alla corte di prendere in considerazione una condanna da 20 a 30 anni “sulla base dei fatti di questo caso e dei contributi delle vittime e delle loro famiglie”, ha affermato King in una precedente dichiarazione.

“Questo è un caso eccezionale e richiede un processo eccezionale”, ha detto ai giornalisti dopo la sessione di lunedì.

“L’imputato ha causato quattro morti, ferito gravemente molti altri e l’impatto del suo camion ha causato danni a molti membri della nostra comunità”, ha continuato King. “Sapendo tutto questo, il mio ufficio ha iniziato il processo di nuova condanna la stessa settimana in cui l’imputato è stato condannato, in modo che il tribunale potesse prendere in considerazione un giudizio alternativo non correlato alle strutture di condanna obbligatoria”.

Incidente e giudizio

All’epoca ha detto agli investigatori che Aguilera Medeiros stava guidando a 137 km/h in un semirimorchio nell’aprile 2019 quando i freni si sono rotti. L’aereo si è schiantato, causando un enorme incidente di 28 auto sulla I-70 uccidendo quattro persone e ferendone altre, riporta The Guardian Dipartimento di polizia di Lakewood al momento.

È morto Miguel Angel Lamas Arellano, 24 anni; William Bailey, 67; Doyle Harrison, 61 anni; e Stanley Politano, 69.

in ottobre, Aguilera-Mederos è stato dichiarato colpevole, 26, di quattro capi di imputazione per omicidio colposo con veicoli a motore e altri 23 capi di imputazione, inclusi sei capi di imputazione per aggressione di primo grado per estrema indifferenza; 10 conteggi per tentativo di batteria di primo grado per estrema indifferenza; due capi d’accusa per aggressione sconsiderata a veicoli; Un conteggio di guida spericolata e quattro conteggi di guida negligente con conseguente decesso.

È stato condannato il 13 dicembre.

Nella sua sentenza all’inizio di questo mese, il giudice della corte distrettuale del Colorado A. Bruce Jones ha affermato di essere limitato dalle leggi sulle condanne minime obbligatorie dello stato, KMGH, un’affiliata della CNN, ha riferito.

in un un movimento King ha chiesto l’udienza: “Dal momento che la legge del Colorado richiede una sentenza in questo caso, la legge consente anche alla corte di riconsiderare la sua sentenza in un caso eccezionale che coinvolga circostanze insolite ed attenuanti”.

La commutazione della sentenza non invaliderà la condanna di Aguilera Medeiros. Colgan ha affermato che le leggi sulle condanne dello stato devono cambiare.

“La legge non distingue realmente tra persone come il signor Medeiros, che non sono un pericolo per la società, e altre persone a cui vengono condannati all’ergastolo che sono un pericolo per la società”, ha detto Colgan. “La legge dovrebbe prevedere tali eccezioni e capire che c’è una differenza tra il signor Medeiros e quegli altri tipi di persone”.

Critiche all’arbitro

La sentenza ha suscitato critiche immediate e una petizione online ha esortato il governatore Jared Polis a commutare la sentenza di Aguilera Medeiros oa concedere la grazia. Ha più di 4,7 milioni di firme.

Kim Kardashian occidentale, Chi è stato attivo in casi di giustizia penale, postato Tweet thread sul caso martedì e ha concluso dicendo che Polis”È davvero una brava persona e so che farà la cosa giusta.“.

L’ufficio di Polis ha detto alla CNN che stava esaminando la richiesta di clemenza di Aguilera-Medros.

“Abbiamo appena ricevuto l’ordine da Rogel Aguilera-Mederos e il nostro team legale lo sta attualmente esaminando”, ha detto il segretario stampa Conor Cahill in una e-mail alla CNN. “Una volta presa una decisione, faremo un annuncio”.

Duane Bailey, fratello di William Bailey, ha recentemente dichiarato alla CNN che lui e altri hanno incontrato Polis.

“Gli abbiamo detto che pensavamo che avrebbe dovuto rimanere fuori dal caso fino alla fine del procedimento giudiziario”, ha detto Duane Bailey. “Sarebbe inappropriato che il sovrano intervenisse prima di quel processo”, ha aggiunto.

King ha dichiarato nella sua dichiarazione della scorsa settimana che lei e il suo team hanno parlato con le vittime sopravvissute e le famiglie del defunto della possibilità che Aguilera Medros venga nuovamente condannata.

Raja Razek, Jennifer Feldman, Melissa Alonso, Amir Vera e Michelle Watson della CNN hanno contribuito a questo articolo.