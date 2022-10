Chiedono che Carlos III non sia incluso nella banconota da 5 dollari australiani e mettano al suo posto il “cacciatore di coccodrilli” Steve Irwin.

L’Australia appartiene al Commonwealth, un’organizzazione internazionale composta da paesi che erano ex colonie britanniche e dove si trovava la regina Isabella II Era particolarmente popolare. Come fece con il trono, Carlo III Potresti non ereditare alcuni privilegi da sua madre.

In Australia sono state registrate due iniziative comuni affinché: Dopo la morte di Elisabetta II, sulle banconote da $ 5dove la sua immagine è apparsa finora, ora appare l’immagine dell’avventuriero e della TV Steve Irvine.

Vincent Wu e Kirby Miles sono cittadini con cui hanno registrato petizioni formaliE l’avventuriero è incluso nel nuovo aspetto delle banconote.

Steve Irwin è stato soprannominato “The Crocodile Hunter” per il suo lavoro come presentatore televisivo, più specificamente nello show. cacciatore di coccodrilliquale – quale È andato in onda tra il 1995 e il 2007 e presentava la fauna australiana di Irwin.

Ewen morì all’età di 44 anni a causa di un pungente morso di raggio Con un pungiglione gli trafisse il cuore Durante la registrazione di un documentario, in un evento che ha sconvolto il Paese.

Anche se non è noto se l’iniziativa andrà avantiAnche se Irwin è molto popolareè molto probabile che quello che succede è che Carlos III non è sulle banconote da 5 euro, come lo era sua madre.

Il vice tesoriere australiano Andrew Lee ha recentemente chiarito che Carlo III sarà sulle monete australiane come al solito, ma non necessariamente sulle banconote. “La decisione di includere il volto della regina sulla banconota da $ 5 era più a suo favore che non lo status di regina.quindi il passaggio [a Carlos III en el billete] “Non è automatico”, ha detto.