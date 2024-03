China Palace, sta per diventare un luogo di vita notturna a Mérida

Finalmente, il restauro e la fruizione del Palazzo della Cina a Mérida ha mosso i primi passi. Edificio storico in Plaza España Può essere convertito in uno spazio dedicato alla vita notturna. Ne è rimasto solo un po' La leggendaria galleria commerciale e istituzione storica di Bartolomé Gil “El Chino”ai suoi tempi d'oro uno degli spazi tessili più importanti dell'Estremadura e un vero riferimento. Durante la sua attività è stato un luogo di incontro per molte generazioni di Onorati.

La storia di un luogo è vista da molteplici punti di vista. I cambiamenti sociali, i nomi personali o le guerre possono essere un buon barometro, ma lo è anche l’architettura in particolare. La sua maestosa facciata È stato costruito nel 1928 Si tratta di una mostra eclettica ispirata al regionalismo andaluso e, più specificamente, Stile sivigliano Che ha avuto una grande influenza sulla provincia di Badajoz. In esso si possono vedere elementi neorinascimentali (emblema araldico, fenicotteri o medaglione centrale) ed elementi neoarabi (torri laterali o tegole). All'inizio del regime franchista, un periodo conosciuto come gli “Anni della fame”, ai residenti dell'edificio venivano distribuite le tessere annonarie. Stanno progettando una ristrutturazione parziale della facciata del Palacio de la China a Mérida Va notato che è stato annunciato pochi giorni fa La Gazzetta Ufficiale della Provincia (BOP Badajoz) ha precisato che Andex Business Group Si è rivolta al consiglio comunale della capitale provinciale per aprire una discoteca al China Palace (Sarà al piano terra dell'edificio con una superficie di 230 mq). Allo stesso modo, la Banca di Palestina ha aperto un periodo di informazione pubblica 20 giornisecondo la legge. Il dossier sul locale della movida è visionabile presso la Direzione Urbanistica. READ Come fare le valigie per sfruttare al meglio lo spazio e stropicciare i vestiti il ​​meno possibile Il cambiamento, se finalmente avverrà, sarà radicale. Dal 1980 al 2000 la struttura è rimasta chiusa per oltre 20 anni. Nel 2008 l'edificio è stato diviso in due parti. Uno è occupato da un edificio commerciale e dagli uffici del Dipartimento dell'Istruzione del Comune. La società ha acquisito l'altra metà nello stesso anno Parejo Construction installerà altre attività commerciali al piano terra e vari uffici ai tre piani superiori. Acquistato da 1,68 milioni di euro.

