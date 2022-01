Además, Cina contempla enviar una misión tripulada a la Luna dentro de cinco años.

La conferma degli aerei per la costruzione della Estación Internacional de Investigación Lunar (ILRS) allego este viernes de funcionarios de la Administración Nacional de Espacio de China (CNSA), l’agencia espacial nacional del país.

A la vez, se conoció que China contempla llevar a cabo una “misión tripulada” a la Luna en los próximos cinco añosperíodo en que continuará explorando i poli del satellite, según un documento del Consiglio di Stato (Ejecutivo), de acuerdo a l’agencia oficial de noticias Xinhua.

Aunque todavía se trata de planes, la fecha límite de 2027 supone un adelanto con riguardo alle ultime previsioni pubbliche della Cina: en noviembre del año pasado, uno de los ingenieros del programa espacial, Ye Peijian, había declarado que la llegada de astronautas chinos a la Luna hacia 2030 serie “completamente posible”.

El documento, publicado este viernes, asegura que “China proseguirá su investigación y sus estudios” con el objetivo de llevar astronautas a la Luna.

Asimismo, il paese asiatico è desarrollando “una nuova generazione” di navi triple per l’esplorazione della Cina dello spazio tra il nuovo pianeta e la Luna.

En los próximos cinco años, la agencia espacial china planea enviar dos sondas lunares a las regiones polares del satélite, donde podría haber agua congeladaXinhua spiega.

La futura missione Chang’e 6 recogerá e traerá de vuelta a la Tierra muestras de piedra lunar en dichas áres.

En este momento, parte de su predecesora, la missione Chang’e 4, se encuentra en la superficie lunar.

El vehículo Yutu 2, que actualmente continua en funcionamiento, llegó a la Luna a bordo de la sonda no tripulada Chang’e-4 en 2019, cuando China se convirtió en el primer país en alunizar en la cara oculta del astro.

Recientemente, China aprobó la cuarta fase del programma di esplorazione della Luna, che include la costruzione nella prossima settimana di una base di esplorazione científica en il polo sul satellite, tarea per la quale colaborará con Ru.

La sonda lunar china Chang’e 5 viaja de regreso a la Tierra

Tras firmar el acuerdo de cooperación con Moscú el año pasado, el diseñador jefe del programa de exploración lunar chino, Wu Weiren, declaró que “si el proyecto de la estación de investigación lunar se puede de, implementy ar con le jos China un aterrizaje tripulado en la Luna”.

Según Xinhua, los planes chinos de alunizaje de astronautas en la Luna son el equivalente al proyecto estadounidense ‘Artemisa’, que tiene el mismo objetivo para el año 2024.

Il documento del Consiglio di Stato per i dettagli relativi alle preparazioni tecniche per la parte cinese per “recoger muestras de la superficie marciana” e “explorar el sistema jupiterino y las frontras del sistema solar” en los próximos años.

attuazione, tres astronautas chinos se encuentran en la órbitra terrestre, donde siguen construyendo la estación espacial china, la Tiangongque Pekín espera tener lista a finalis de este mismo año. (IO)