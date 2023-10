China Suarez organizza un venerdì divertente con i suoi figli

Il divertente piano di China Suarez con i suoi figli: “Cucinare con i miei figli” (Video: TikTok)

Cina Suarez È una delle donne argentine famose che usa di più il suo account ufficiale Tiktok. Lì ha più di un milione e mezzo di follower e ogni volta che può condivide video di lui che coreografa danze virali sulla piattaforma, canta, ricrea una sfida o dimostra un piano con i suoi figli.

In questa occasione Eugenia ha dimostrato una delle attività che le piacciono di più quando è sola a casa Amancio E Magnolia vigogna Il frutto della sua precedente relazione Beniamino Vicuna E Rufina Chi fu la prima figlia che ebbe Nicola Capri.

Cosa hanno fatto? La Cina ha filmato un video in cui è stata vista in cucina ma Viene ricreata una ricetta con l’aiuto dei due più piccoli della casa, anche se alla fine si sente anche la voce di Rufina. In poche ore, il video ha superato il milione di visualizzazioni e ha raccolto migliaia di Mi piace e commenti positivi da parte dei suoi fan.

“Prima di iniziare a cucinare, bevo sempre un bicchiere come se fosse vino, ma non bevo vino, quindi è Diet Coke e patatine di ketchup.”L’attrice ha esordito dicendo nel video, rispettando il suo solito gruppo, e poi ha rivelato la ricetta che avrebbero preparato: “Faremo le milanesi di melanzane.” Commento.

China Suarez con Rufina, Magnolia e Amancio

Poi chiese aiuto ad Amancio, che aveva già in mano il vassoio delle melanzane tagliate. “Grazie amore mio. Ora aggiungeremo sale grosso. Tanto perché fa uscire l’acido dopo averlo lavato.” È spiegare.

“Va bene, li lasciamo lì per un po’ finché non iniziano a perdere tutti i liquidi.” Eugenia continuava a parlare mentre in sottofondo si sentiva la voce del figlio che ripeteva che dovevano essere lavati. Poi, L’attrice ha bollito delle patate per preparare l’harissa. “Forse ti chiederai perché due sono calvi e gli altri no,” “Mi ha dato fiducia e ho deciso che era meglio così”. Ha commentato con noncuranza.

Poi apparve Magnolia e preparò il composto per la cottura. Sbattere un uovo con un po’ di senape, formaggio grattugiato, un po’ di paprika e sale all’aglio. Alla fine ha mostrato la farina e la figlia ha commentato il video: “Io ho fatto questi due e mia madre ha fatto quest’altro, è China Suarez.” Ha avvertito i suoi telespettatori come se non lo sapessero, cosa che ha scatenato le risate dell’attrice e di Rufina, che si è sentita in sottofondo. Alla fine Eugenia ha mostrato di aver mandato in padella i milanesi e ha rivelato il risultato finale. Avviso spoiler, sembravano fantastici.

China Suarez ha pubblicato una canzone cumbia con Rodrigo Tabare e i suoi figli come protagonisti



L’attrice giovedì scorso Ha ufficialmente pubblicato nuova musica e continua ad aggiungere repertorio alla sua discografia. In questa occasione, ha presentato una canzone con Rodrigo Tabari. Su un ritmo di cumbia, l’attrice ha confermato il rilascio “L’amore che mi dai” Ha mostrato il videoclip che ha girato con due eroi molto importanti della sua vita.

Nel cortometraggio realizzato su questo argomento, ha recitato con due dei suoi figli, Magnolia E Amancio Il frutto del suo rapporto con Beniamino Vigogna. Vale la pena notare che l’altra figlia, Rufina Era anche in un altro clip audio e video realizzato dalla Cina. Era nella canzone ipnotico Cosa gli è successo Affrettatevi prima di separarvi.

“Non sapevo che potevi cambiare la mia vita, che mi sarei sentita viva, perché riempivi la parte vuota di me.” Dice una strofa del ritornello della canzone mentre sullo sfondo appaiono le foto di Eugenia con i suoi figli che giocano o si coccolano e fanno progetti.

Hanno inoltre confermato dalla stampa ufficiale degli artisti che questa canzone “è una testimonianza dell’importanza dei legami e dell’amore in tutte le sue forme”. Trasmettere il rapporto che gli artisti hanno con le loro famiglie.