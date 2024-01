Passaggio iniziale

Da Camas a Milky Way, a dir poco senza lattosio. Chirigota di Siviglia sorvola Falla su una nave: “Tesoro… ho bisogno del mio spazio”. Il segreto era con la NASA. “L'ha già detto mia mamma, sono un ragazzo spaziale”, dice in questa esposizione monotona e senza fascino (ho preceduto la battuta nel ritornello, scusate), giocando con le parole per trovare la tipica battuta finale. José Enrique Solano fornisce i testi e Sergio Caro fornisce la musica. “Lascia che ti ami, a modo mio”, afferma la classica cortesia all'ingresso, con alcuni punti, “Juan, non dire di no”, “Quando vengo a trovarti, quello che cerco di più è il parcheggio”, eheh. «Non guardare le cose fatte con la lingua», dice il secondo Joker, Bassodoble, che finisce per fare sul serio, tirando fuori la lingua nella Sla. Il botox di Valverde e lo svapo ultraterreno dell'anguria sono presenti nel tour della coppa e sono stati accolti generosamente. Un cameo per ET in ginocchio, emmm, in questo mix planetario con gli astronauti che sono fedeli seguaci dei biscotti. La Galassia sta arrivando. Chirigota Chirigota!! Famiglia, Juan e qualcun altro. Diario di Bahia de Cádiz

(Estratto dal 4° rapporto giornaliero delle qualificazioni COAC 2024, qui)

scheda del gruppo

Chiriguta: “Caro… ho bisogno del mio spazio.”

Luogo: Camas (Siviglia)

Autore della lettera: José Enrique Solano Salas

Composizione musicale: Sergio Caro Vizzoetti

Regia: Fernando Santos Álvarez

Rappresentante legale: Alejandro Vidal Lamas

Nel 2023: Non hanno partecipato