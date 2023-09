Chispazo: Tutti i numeri vincenti del 15 settembre

Puoi vincere migliaia di pesos con Chispazo scommettendo solo 10 pesos (Infobae/Jovani Pérez)

IL risultati Di tutti Il chipazo lampeggia È stato rilasciato dalle Previsioni per la Pubblica Assistenza, generando un’ondata di eccitazione ed entusiasmo tra i fan desiderosi di diventare uno dei fortunati. I vincitori.

Prenditi cura del tuo bigliettoÈ molto importante perché costituisce la ricevuta ufficiale per ricevere il premio nel caso in cui tu sia vincitore, conservalo in un luogo sicuro e assicurati che non vada perso.

Ricorda che sei all’altezza 60 giorni di calendario, viene calcolato a partire dal giorno successivo allo svolgimento del concorso corrispondente, per raccogliere i tuoi fondi. Trascorso tale termine il diritto a ricevere il premio cesserà e la sua destinazione finale sarà la Tesoreria dell’Unione per la Pubblica Assistenza.

Tutti i premi vengono assegnati nella valuta nazionale e alle condizioni stipulate sul retro del biglietto nonché nel relativo regolamento dell’estrazione. La Lotteria Nazionale tratterrà l’imposta in conformità con le disposizioni dell’articolo 163 della legge sull’imposta sul reddito.

Punteggio vincente: 05, 10, 15, 19, 26

Vincitori: 26.771

Fondi consegnati: $ 737.173,46 pesos

Numero vincente: 05, 07, 10, 20, 26

Vincitori: 42.338

Fondi consegnati: $ 1.173.092,92 pesos

Chispazu fa due pareggi al giorno, Dal lunedì alla domenicapotrai quindi partecipare alle seguenti edizioni: Scintilla treChe avviene alle tre del pomeriggio Scintilla classicache si svolge alle 21:00.

Risultati del sorteggio del Chispazo (Cuartoscuro).

Per partecipare a Chispazo devi acquistare un volante 10 pesosche ha cinque quadrati contenenti ciascuno 28 numeri, quindi puoi farlo Gruppi diversi. Devi scegliere i numeri con cui vuoi giocare.

Allo stesso modo, puoi chiedere al tuo agente di previsione di inserire i numeri nel sistema per te senza dover usare il volante.

Se preferisci lasciare tutto alla fortuna, chiedi Chispatico al tuo meteorologo e il sistema sceglierà casualmente i numeri per te.

Il barattolo disegnerà casualmente le palline con i numeri corrispondenti. vincere, I numeri devono corrispondere a quelli che hai scelto, Almeno due, se più corrispondono, più alto sarà il premio.

Se non ci sono vincitori del primo posto nell’estrazione, il premio viene distribuito ai vincitori del secondo posto, e se i vincitori del secondo posto non hanno anche vincitori, il premio viene distribuito ai vincitori del terzo posto e così via.

Lotteria Nazionale per la Pubblica Assistenza È un istituto decentralizzato della Pubblica Amministrazione Federale ed è responsabile dell’organizzazione delle estrazioni di premi in denaro.

Le risorse sono destinate all’assistenza generaleCioè, raccogliere fondi per il governo federale e reindirizzarli per garantire l’uguaglianza ai messicani per soddisfare da soli i loro bisogni urgenti.

La Lotteria Nazionale ha personalità giuridica e patrimonio propri, poiché non riceve risorse di bilancio dal governo federale, si finanzia con i profitti delle sue estrazioni.