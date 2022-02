Chiusi i digital store Nintendo 3DS e Wii-U: 1.000 giochi spariti per sempre, altri solo in abbonamento su Switch | i giochi

Nintendo ha fissato una data di chiusura definitiva per i suoi negozi digitali Wii-U e 3DS. I giochi Nintendo classici non possono più essere acquistati, ma solo “affittati” su Switch.

A partire dal La morte di IwataNintendo è un altro Nintendo. La sua strategia ora si concentra sulla monetizzazione di abbonamenti e giochi come servizio.

il I negozi digitali Wii-U e Nintendo 3DS stanno chiudendo, che è qualcosa che possiamo considerare la “legge della vita”. Il problema è che con la sua chiusura vengono tagliati anche i diritti dei giocatori, il che Non potranno più acquistare leggendari classici Nintendo Per console NES, SNES, Nintendo 64, ecc.

Qui di seguito Questi giochi possono essere “noleggiati” solo pagando un abbonamento a Nintendo Switch Online. E se smetti di pagare, scompare dal tuo account. È un bel paradosso, dato che erano tutti giochi offline.

Nintendo è riluttante a rinunciare a nuovi giochi ogni mese nel suo abbonamento online, così come Sony e Microsoft Usa giochi classici come NES, Super NES, Nintendo 64, ecc. come un ganciopermettendoti di giocarci gratuitamente fintanto che paghi l’abbonamento.

Vende persino controller retrò che funzionano solo con quei giochi.

È una decisione totalmente discutibile, se lo sei Giocatore veterano colui il quale Vuoi solo suonare quei classici in locale, Come è successo per tutta la vita, e non vuoi giocare online, o non vuoi vincolarti a un abbonamento. Ma Questo tipo di giocatore non è più una priorità per Nintendo.

da maggio, I negozi digitali Nintendo 3DS e Wii-U chiuderanno gradualmente. Questo è il calendario annunciare Azienda giapponese:

A partire dal 23 maggio 2022 Non potrai utilizzare una carta di credito per aggiungere denaro ai tuoi account eShop su Wii U o 3DS

Non potrai utilizzare una carta di credito per aggiungere denaro ai tuoi account eShop su Wii U o 3DS il 29 agosto 2022 Non accetterai più le carte regalo eShop per finanziare i tuoi account su questi dispositivi

Non accetterai più le carte regalo eShop per finanziare i tuoi account su questi dispositivi il Scarica codici Può essere riscattato solo fino a marzo 2023

Può essere riscattato solo fino a I fondi nel tuo account Nintendo Wallet non possono più essere utilizzati marzo 2023

Come accennato, ci sono in questi negozi 530 giochi classici per Virtual Console Puoi acquistarlo e scaricarlo sulla tua console e conservarlo per sempre. Fallo presto se non vuoi perderli.

Circa 200 sono disponibili con un abbonamento Nintendo Switch Line, se hai una console Nintendo Switch. Ma puoi giocarci solo finché paghi l’abbonamento.

Altri drammi associati alla chiusura di questi negozi Circa 1000 giochi scompaiono per sempre Rilasciato in digitale solo per console Nintendo 3DS e Wii-U. Non può essere ottenuto in nessun altro modo, perché non è stato rilasciato su Nintendo Switch e non esiste nemmeno in versione fisica.