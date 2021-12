Chris Martin afferma che i Coldplay smetteranno di pubblicare musica nel 2025

Nonostante siamo nella fase finale del 2021, sembra che lo finiremo con una notizia terribile. Sappiamo che quest’anno molti di noi lo considerano l’anno che ha segnato un ritorno nell’industria musicale. Molte band e artisti sono tornati dopo tanto tempo in silenzio. Tuttavia, alcuni hanno causato più emozioni di altri e senza dubbio, deve essere il caso in quella prima categoria pessimo gioco.

Quasi due anni dopo la prima del film Vita di ogni giornoChris Martin, Will Champion, Jay Berryman e Johnny Buckland hanno sorpreso pubblicando il loro nono disco, musica con la palla (qui Vi lasciamo alla recensione di questo album). Al momento, la band britannica è in attesa di tornare ufficialmente sul palco e presentare il loro nuovo album in un enorme tour ma a quanto pare, Hanno già deciso il loro futuro e ai fan non piacerà.

Non ascolteremo nuova musica dei Coldplay dopo il 2025

Si scopre che l’attore-cantante dei Coldplay è apparso di recente su Joe Pace di BBC Radio 2. Durante questo discorso e le prime anteprime che hanno mostrato – perché l’episodio andrà in onda per intero il 24 dicembre – c’è stata una dichiarazione di Martin che ha catturato l’attenzione di tutti perché, Ha affermato che la band smetterà di pubblicare nuova musica nel 2025… Sì, come lo leggono, ma passiamo alle parti.

secondo Strygom, mentre condivideva una citazione dove Chris Martin ha detto che sono quattro anni che ascoltiamo le canzoni del gruppo appena sfornate; ma nonostante, Hanno chiarito che questa non sarebbe stata la fine per loro, dato che si sarebbero dedicati al rilancio dei concerti. Bene, so che posso dirtelo: il nostro ultimo album uscirà nel 2025 e dopo penso che faremo un tour” annunciato il cantante.

Sebbene questa notizia abbia lasciato il suo pubblico e l’industria in generale a bocca aperta, Martin ha dato ai suoi fan qualche speranza affermando quanto segue: “Potremmo fare del lavoro collaborativo, ma il catalogo dei Coldplay, per così dire, finisce in quel momento”. Anche se sì, tutto ciò che dice il capo ufficiale dovrebbe essere preso in considerazione, perché in altre occasioni ha annunciato cose simili e hanno continuato a pubblicare musica.

Non è la prima volta che Chris Martin parla dell’ultimo album del gruppo

In particolare, Jo whiley ha calmato tutti ricordando che non puoi sempre prendere sul serio le parole di Chris Martin, ma perché dovrebbero dirlo? va bene allora Durante la promozione Una testa piena di sogniHa suggerito che questo potrebbe essere il suo ultimo materiale standard E come abbiamo già visto, hanno pubblicato altri due album da allora, e sulla base di tutto questo, sembra abbastanza dubbio che si fermeranno definitivamente tra quattro anni.

Infine, ma non meno importante, dobbiamo ricordare che nell’anno 2025, I Coldplay festeggiano per la prima volta il loro 25° anniversario E forse in quell’occasione Martin e i suoi co-protagonisti stanno valutando l’idea di lasciare lo studio per dedicarsi interamente a suonare in giro per il mondo. Bisognerà vedere cosa succede con tutto questo ma senza dubbio questa notizia rattrista tutti noi che abbiamo seguito la band in questo periodo, spero di scherzare.