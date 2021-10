Chris Martin dichiara il suo amore per Dakota Johnson a un concerto

Chris Martin Way Dakota Johnson Si stanno godendo la loro storia d’amore da oltre quattro anni e, anche se non sono molto interessati a esporsi insieme sui social network, la verità è che non si nascondono quando appaiono insieme in pubblico. Tuttavia, il cantante dei Coldplay ha avuto un gesto molto significativo al suo ultimo concerto a Londra quando ha voluto dichiarare il suo amore per la sua ragazza che lo osservava dagli spalti.

I due artisti mantengono un profilo molto basso quando si tratta di trattare con la stampa. Di tanto in tanto i paparazzi li beccano ma evitano sempre di parlarsi nelle interviste, il che fa la differenza tra pubblico e privato.





Quest’estate abbiamo visto Chris Martin e Dakota Johnson in crociera intorno all’isola di Maiorca, dove trascorre l’estate da quando era piccola, poi Assistere alla partita del FC Barcelona Cerca di passare inosservata, il che non era possibile.

La coppia è diventata inseparabile e quando non sta girando lo accompagna in tutto ciò che riguarda i Coldplay. La band ha infatti tenuto un concerto a Londra dove le restrizioni dovute alla pandemia erano già quasi un ricordo. In piedi senza distanze di sicurezza, decine di persone hanno apprezzato il suo potente spettacolo dal vivo, tra cui l’influente Andrea Compton.





Era tra i presenti, come previsto Dakota Johnson, che osservava con discrezione come cantava il suo compagno. Quello che non si aspettava è che Chris Martin si avvicinerà a lei ad un certo punto per dedicarle delle bellissime parole d’amore.

“Si tratta di Connie, ed è qui!” , ha detto, indicandola, prima di cantare una delle sue più grandi canzoni, The Song Universo Che ha lanciato con la boy band K-Pop BTS che ha già raccolto più di 100 milioni di visualizzazioni su Spotify.





Dakota Johnson non poteva fare a meno di sorridere da un orecchio all’altro sul suo viso. Dopo la dichiarazione d’amore, il pubblico è diventato più vivace, se possibile, e Chris Martin ha iniziato a cantare la canzone.