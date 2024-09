Chris Martin è stato sorpreso di presentarsi sul palco del karaoke di Las Vegas completamente mascherato e irriconoscibile

Lui sente

Riesci a immaginare di andare in un bar e di avere uno dei tuoi artisti preferiti che ti sorprende sul palco? Anche se può sembrare uscito da un film, questo è successo a dozzine di persone che si stavano godendo un karaoke a Las Vegas. La questione è Chris Martin è esploso sulla scena e ha deliziato i presenti in costumeE quando hanno scoperto chi era, non potevano credere a quello che stavano vivendo.

Chris Martin sorpreso mentre canta in costume in un bar (Foto: Instagram Capture/@coldplay)

Sabato 21 settembre, dopo il concerto dei Coldplay all’iHeartRadio Music Festival 2024, il cantante britannico ha fatto un’apparizione a sorpresa… Sala dinosauri Con un vestito Di grandi dimensioniCamicia bianca, cravatta, parrucca, occhiali e palloncino in mano, Piace Ha cantato “All my love”, il singolo tratto dal prossimo album “Moon Music”, che la band ha presentato in anteprima mesi fa in un concerto ad Atene, in Grecia.

Anche se all’inizio nessuno sospettava cosa stesse per succedere, nel momento in cui la canzone è stata cantata tutti sospettavano che potesse trattarsi dell’artista. Nel suo piccolo intervento, L’artista ha invitato una donna sul palcoL’ho abbracciata e le ho dato il palloncino in modo che potessero continuare il resto della canzone senza distrazioni. Verso la fine, quando Chris si è tolto il costume e tutti sono esplosi per l’eccitazione.

Come menzionato dalla cassetta sui social network, quel momento farà parte del videoclip della canzone. “Grazie, Chris Martin @coldplay, per averci scelto per registrare il tuo video musicale per questo momento virale. La sorpresa più grande dell’anno. Grazie ancora per essere un bravo ragazzo. Buona fortuna con il nuovo album e speriamo di vedervi in ​​futuro.”

Chris Martin non smette mai di sorprendere i suoi fan

Attraverso l’account Instagram ufficiale dei Coldplay, dove hanno un totale di 27,7 milioni di follower, hanno anche condiviso un video dell’insolita esperienza, quindi non c’è voluto molto prima che i loro fan da tutto il mondo lasciassero i loro commenti. “Assomiglia a quel ragazzo dei Coldplay”; “Adoro quanto sei casuale, Chris. È così bello sentirti cantare ‘All My Love’; “Chris, riconoscerò la tua voce ovunque” e “Solo la voce che non ha travestimenti, è inconfondibile, bella”.Erano solo alcuni.

Non è la prima volta che Martin sceglie un modo insolito per comunicare qualcosa di nuovo riguardo alla sua carriera. Alla fine di agosto, Insieme a Tenny Stossel ha organizzato una parata di strada in Grafton Street a Dublino, Irlanda, Hanno eseguito la canzone “We Pray”, che è una canzone che si abbina alla musica della luna. Con referenze Per la libertà, la pace e le preoccupazioni dell’umanità. L’obiettivo è ispirare speranza nel contesto delle guerre, come quelle in Ucraina e Gaza.

Chris Martin e Tiny sorpresi mentre sfilano per le strade di Dublino, Irlanda (Foto: Instagram/@tinistoessel)

Oltre alla canzone originale, quel giorno pubblicarono una versione singola di Argentina Intitolato “We Pray (Tini Version)” che hanno effettivamente eseguito durante il suo spettacolo Coldplay Nella suddetta città irlandese.

Questo era lo spettacolo di Tiny Stossel e Chris Martin per le strade di Dublino (Fonte: Instagram/@tinistoessel)

“Prima volta a Dublino. Voglio condividere con voi un po’ di tutti questi giorni. Innanzitutto, i sentimenti che provo per quello che abbiamo vissuto ieri sono stati indimenticabili e li terrò per sempre nel mio cuore.L’artista pop si è lanciata sui social e si è lasciata coinvolgere nei preparativi: “Abbiamo fatto un giro, provato tanti abiti per questi giorni e per lo spettacolo di stasera dove canteremo insieme “We Pray” per la prima volta. Che emozione, mio ​​padre mi ha scattato l’ultima foto, Mi ha dato tenerezza. Ti amo così tanto, non avrei mai immaginato di vivere qualcosa di così incredibile“.

