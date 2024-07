Christian Cueva e l’esorbitante somma di denaro che ha stanziato per crescere i suoi figli con Pamela Lopez

L’atleta ha confermato la separazione dalla madre dei suoi figli, a cui dovrà versare una pensione mensile TV Majali La Firme

Cristiano Cueva Nell’occhio del ciclone dopo la sua definitiva separazione da lei Pamela López E la sua possibile storia d’amore con Pamela Franco. Nonostante questo trio amoroso sia venuto alla luce all’inizio degli anni, con il passare del tempo l’amore sembra essersi rafforzato. Ma questo significa che il calciatore lascia la famiglia; Tuttavia, devi continuare a prendertene cura.

Come è noto Lopez non ha entrate e il famoso “Aladino” è il capofamiglia della casa, quindi nonostante la separazione dovrà continuare a farsi carico di questa responsabilità per i tre figli avuti dalla moglie, che è ancora sua moglie. Per questo, dopo aver avuto conferma in questura dell’avvenuto allontanamento dall’abitazione dell’atleta, Pamela preparerà una causa di divorzio.

In questo processo legale, Pamela López La pensione deve essere richiesta secondo i dati Claudia Zumita, Chiunque fosse il suo avvocato quando scoppiò lo scandalo sapeva quanto Cueva spendeva per i suoi figli. In un documento dettagliato, totale Più di 27mila suoledestinati a spese diverse per ciascun figlio.

Christian Cueva e l’esorbitante quantità di denaro che ha investito nella vita dei suoi figli.

Pensione (Nido): S/1880

Iscrizione alla scuola materna: S/2.240

Stipendio pre-K: S/2.240

Tassa di iscrizione al terzo anno: S/2.500

Pagamento mensile per la terza elementare: 2.500 centesimi di Singapore

Ninna nanna 1: S/2300

Ninna nanna 2: 2000 centesimi

Cibo: 5000 SYP

Trasporto scolastico x 3: 1.500 centesimi

Workshop x3: S/1.500

Carburante: S/1000

Servizi (via cavo, Internet, telefoni cellulari): 1.000 SYP

Secondo l’avvocato in quell’occasione. La squadra peruviana ha rifiutato di accettare Ha continuato a spendere questa cifra perché sosteneva che era molto e che non aveva modo di pagarla. Si tratta però di una cifra reale, perché riguarda lo stile di vita che i minori hanno sempre vissuto. Al momento non è noto se Pamela Lopez continuerà a presentare una richiesta simile in qualsiasi processo possa avviare.

Cristiano Cueva È tornata al centro delle polemiche dopo aver recitato in una pubblicità per un centro di intrattenimento per famiglie situato nella zona di San Borja. Nella pubblicità, conosciuta come “Aladino”, Cueva raccomanda la struttura come luogo ideale per il divertimento di genitori e figli, cosa che ha scatenato un’ondata di critiche sui social network.

Nel video, pubblicato su varie piattaforme digitali, si vede il giocatore che incoraggia i suoi follower a visitare il centro di intrattenimento. “Ciao amici, mi chiamo Christian Cueva e la verità è che è tutto divertente, trascorrerlo in famiglia con i vostri figli, quindi lo consiglio a tutti.” Si riferisce all’atleta nel messaggio promozionale.

Ma la reazione popolare era tutt’altro che prevista. La trasmissione televisiva “Préndete” ha sfruttato questa polemica per dare maggiore visibilità ai commenti negativi che si sono diffusi dopo la messa in onda dello spot pubblicitario.

Christian Cueva sta affrontando critiche per aver promosso un centro di intrattenimento. | Cattura/Tik Tok

Molti utenti hanno espresso la loro insoddisfazione sui social network, mettendo in dubbio la coerenza della vita personale Cristiano Cueva Il suo ruolo di potenziatore dell’ambiente familiare. Questa reazione arriva perché il calciatore è stato recentemente coinvolto in uno scandalo di infedeltà coniugale nei confronti della moglie, che ha offuscato la sua immagine davanti al pubblico.

Tra i commenti più schietti ne spiccano alcuni, come: “Di che famiglia stai parlando, imbroglione!”, “Di che famiglia parli se smetti di prenderti cura del tuo amante?” “Stavo pensando di andare, ma da quando ti ho visto non è successo niente.” “Non sei un buon esempio.” Questi messaggi riflettono il rifiuto del pubblico, che ritiene inappropriato che Cueva sia il volto di una campagna rivolta alle famiglie, soprattutto dopo i suoi problemi personali.

Questa situazione evidenzia l’impatto della vita personale dei personaggi pubblici sulle loro carriere e come le loro azioni possono influenzare la percezione che il pubblico ha di loro. In questo caso, il tentativo di Cueva di promuovere un’atmosfera familiare attraverso uno spot pubblicitario è fallito a causa del suo recente comportamento fuori dal campo.