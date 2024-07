Christian Cueva riceve un rifiuto sulle reti per aver promosso lo spazio di intrattenimento familiare: “Non sei un buon esempio”

Christian Cueva sta affrontando critiche per aver promosso un centro di intrattenimento. | tic toc

Il calciatore Christian Cueva ha suscitato ancora una volta polemiche dopo aver recitato in uno spot pubblicitario per Centro di intrattenimento per famiglie In zona San Borja. L’annuncio, in cui il famoso “Aladino” consiglia la struttura come luogo ideale per genitori e figli, è stato oggetto di Critiche dure Sui social network.

Nel video caricato su varie piattaforme digitali si vedono gli atleti che incoraggiano i propri follower a visitare il luogo: “Ciao amici, mi chiamo Christian Cueva e la verità è che tutto è divertente, Per poterlo trascorrere in famiglia con i propri figli, Quindi lo consiglio a tutti.”

Ma la reazione del pubblico non è stata quella prevista. La trasmissione “Préndete” ha approfittato della presenza del giocatore sulla bocca di tutti per diffondere commenti negativi dopo la pubblicazione dell’annuncio.

Gli utenti hanno espresso la loro insoddisfazione e hanno messo in dubbio il legame tra la vita personale di Christian Cueva e il suo ruolo di promotore dell’ambiente familiare, dopo essersi trovato coinvolto in uno stato di caos. Infedeltà coniugale nei confronti della moglie.

Alcuni dei messaggi più forti sono: “Di che famiglia stai parlando, traditore!” “Di che famiglia parli se smetti di prenderti cura del tuo ragazzo?” “Stavo pensando di andarci, ma da quando ti ho visto non succede niente .” Succede, non sei un buon esempio di questo, diciamo”, tra le altre cose.

I commenti riflettono l’insoddisfazione del pubblico, che non vede positivamente la trasformazione del giocatore nell’ex attaccante dell’Alianza Lima Ha diretto una campagna familiare dopo i suoi scandali personali.

Il calciatore è diventato al centro dell’attenzione dei media a causa della rivelazione di una storia d’amore segreta con la cantante Pamela Franco, mentre era ancora sposato. Questo episodio della sua vita fu un punto cruciale per la sua immagine pubblica, influenzando il modo in cui lo vedevano i suoi seguaci.

Recentemente, le voci sulla vita personale della famosa star di “Aladdin” sono tornate di nuovo in vigore. Secondo quanto riferito, lo farà Ha ripreso i contatti con la sua ex Alma Bella. Il tutto è stato alimentato dalle dichiarazioni del titolare del ristorante “Mi Paronto”, che ha dichiarato di essere stati insieme al loro incontro.

Christian Cueva si trova a un bivio, dove la sua immagine pubblica viene giudicata duramente. Nel frattempo, i social media rimangono un campo di battaglia dove i follower non esitano a esprimere la propria disapprovazione.

Christian Cueva e Pamela Franco Continuano ad attirare l’attenzione dei media a causa delle loro frequenti apparizioni pubbliche, alimentando voci sulla natura della loro relazione. Il recente incontro dei due a San Isidro ha intensificato la speculazione.

“Amor y Fuego” ha filmato il pilota della squadra peruviana mentre incontrava un uomo in un ristorante al 12° isolato del Camino Real. Durante la conversazione il calciatore sembrava discutere di argomenti importanti.

Nel frattempo, Salcera è stato visto uscire da un veicolo davanti allo stabilimento ed entrare in un edificio vicino, alimentando le voci sulla sua presenza È stato organizzato un possibile incontro.

Queste coincidenze non sono nuove. In precedenza, il camion del giocatore era stato visto a una festa di compleanno Pamela Francoche ha già suscitato commenti su una possibile relazione romantica.

Lo ha detto Rodrigo Gonzalez, conduttore del programma “Amor y Fuego”. grotta Potrebbe voler formalizzare la sua relazione con Franco dopo la loro separazione. Secondo il famoso quotidiano “Peluchín”, il calciatore sta valutando le offerte dei club per mantenere un ambiente professionale che non sia in conflitto con la sua vita personale.

Intanto, Pamela López, La moglie di Aladino sta ancora intentando una causa contro di lui. Nella denuncia presentata alla Polizia di Stato, alla quale possono accedere vari media, si sostiene che il giocatore di baseball avrebbe abbandonato la casa coniugale il 30 giugno, un giorno prima del compleanno dell’ex Alma Bella.