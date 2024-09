Christian Dominguez ritrova Alexa Samamé e chiede di scendere dal palco: “Ha parlato con il proprietario”

Christian Dominguez si riunisce con Alexa Samami e chiede di scendere dal palco. (Foto di: Magaly TV La Firme)

In una puntata finale del programma TV Majali La FirmeUn conflitto inaspettato è stato rivelato durante un evento a cui ha partecipato il cantante Cristiano Dominguez Doveva esibirsi con “importanti orchestre internazionali”. L’incidente avvenuto il 17 settembre ruotava attorno alla presenza di… Alexa SamamiChi lavorava dal teatro.

Come ricorda, Alexa È la giovane donna di Chiclayana tradita da Combiampero Pamela Franco. La giovane ha mostrato le chiacchierate avute con l’artista Medina MajaliAnche il suo gruppo sapeva della storia d’amore segreta.

Al momento però tra i due non c’è affetto, a causa… Il mio veleno Rivelato davanti alle telecamere TV Majali La Firme Che il cantante della cumbia avrebbe cercato di evitare la sua presenza all’evento. La giovane donna ne ha parlato Dominguez Ha parlato con il proprietario del locale per chiederle di essere portata via dal palco prima di salire a cantare.

“Ha parlato con il proprietario per non farmi entrare.”Ha detto Il mio veleno. La situazione è diventata tesa quando… DominguezQuando ha saputo che la modella era nell’edificio, si è rifiutata di salire sul palco mentre lei era rimasta lì.

Lo ha rivelato anche lui Dominguez Non si è esibito all’evento, anche se avrebbe dovuto farlo all’orario previsto. “Non essere Mary…, sono venuto al lavoro pensando che non solo questo è un evento in cui ci imbatteremo, ma che tu ci andrai addosso in ogni caso.”Ha sottolineato.

“Ma non mi limiterò, ma in modo professionale e questo è molto positivo”.espresso Il mio spermaE difendere il proprio diritto al lavoro senza essere ostacolati da conflitti personali. Il programma menzionava anche che dopo che la giovane donna aveva lasciato il palco, si era presentato.

Il 1 febbraio, in un’intervista a Majali Medina, Alexa Il mio veleno Lei ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a rivelare la sua relazione sentimentale segreta con il cantante Cristiano Dominguez. La giovane, finita al centro dell’attenzione dopo la rivelazione dell’infedeltà di Combiampero nei confronti di Pamela Franco, ha raccontato i dettagli di come si è venuta a creare la situazione.

La modella ha spiegato che l’interesse dei media di Chiclayo per la sua presunta relazione con Dominguez è stato uno dei fattori che l’hanno spinta a parlare apertamente. Secondo la giovane, sebbene i media non conoscessero la sua esatta identità, sapevano solo che c’era una giovane donna coinvolta in una storia d’amore con l’artista. Lo scandalo è scoppiato dopo che il tradimento del cantante è stato annunciato lo scorso 29 gennaio nel programma ATV, che ha rivelato il tradimento del cantante.

Nella stessa intervista, la donna di Chiclayana ha ammesso che, dopo aver pagato la somma, ha ricevuto un’offerta finanziaria per tacere sulla sua relazione con Dominguez. “Il pagamento di Mary è avvenuto lunedì, e martedì un suo amico mi ha chiamato per offrirmi dei soldi, che è una cifra molto alta, più o meno 10mila soles, tanto che non parlo nemmeno. Non volevo soldi né fama”, ha rivelato Samami.

“Quando ha detto che se avessi venduto informazioni mi sarebbe successo qualcosa, me lo ha fatto capire, e io non l’ho nemmeno visto, e non mi importava né del direttore né di lui da un numero sconosciuto, se devo diffondere un’informazione, ricordatelo”, ha detto la donna Chilayana. “Tu hai una famiglia, ed è stato allora che sono andata nel panico”.