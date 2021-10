Christian Eriksen non giocherà in Italia e l’Inter sta valutando un trasferimento Trasferimenti di serie A

Inter di Milano È stato rivelato che sta valutando il trasferimento del calciatore danese Christian Erickson, Ha avuto un infarto durante la partita tra Danimarca e Finlandia agli ultimi Campionati Europei, dopo che i funzionari sanitari italiani gli hanno impedito di giocare di nuovo in questa stagione.

“(…) A seguito di un grave infortunio subito durante gli Europei del giugno 2021, le autorità sanitarie italiane gli hanno vietato di riprendere l’attività sportiva per la stagione in corso. , Il giocatore può riprendere l’attività agonistica”Lo ha detto il campione italiano in una nota.

Christian Erickson Ha avuto un infarto durante gli Europei dello scorso giugno. Il 29enne è svenuto durante la prima metà della partita e ha dovuto essere curato in campo. Ha ricevuto un trattamento di emergenza sul campo e poi ha subito un’operazione di successo per installare un defibrillatore adatto.

Christian Eriksen lascerà l’Inter

Inter di Milano Dane ha ricordato il valore di mercato del proprio giocatore al 30 giugno 2021, osservando che lo stipendio per la stagione in corso è pagato dalla FIFA Insurance e riceverà un risarcimento dalla UEFA. “Sono 18,3 milioni.”

Pertanto, non ha nascosto la sua idea di poter realizzare un profitto attraverso lo scambio “Le condizioni attuali non precludono a una squadra straniera di qualificarsi”.

Christian Eriksen ha firmato con l’Inter nel gennaio 2020, con solo pochi mesi rimasti nel suo contratto con il Tottenham. Ha firmato quattro stagioni e mezzo con gli italiani e nella stagione precedente ha vinto lo scudetto.

