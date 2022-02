Christian Nodal e Belinda: i doni di lusso che facevano quando erano insieme | Celebrità dal Messico | nnda nnlt | Fama

La relazione tra Cristiano Nodale S Belinda Si è concluso, lasciando momenti piacevoli che la coppia sicuramente ricorderà, ma sono stati anche tanti i regali o i dettagli materiali fatti tra loro per tutto il tempo in cui sono stati insieme e hanno giurato amore eterno con l’impegno tra di loro.

Quei dettagli tra i due potrebbero essere come quelli di qualsiasi sposino novello, ma in questo caso hanno attirato molta attenzione in certe date perché erano regali di lusso che senza dubbio richiedevano una grande spesa.

Regali di lusso per i nostri due paesi e Christian Nodal

braccialetto di diamanti

Quando la coppia si frequentava da solo un mese, la cantante spagnola ha deciso di sorprendere il suo amante con un braccialetto Tous pieno di diamanti. I bei dettagli, come previsto, erano costosi, ma l’importo esatto non è noto.

4, il cane della coppia

I cantanti hanno comprato un cucciolo che hanno chiamato 4. Questo piccolo animaletto sarebbe costato un prezzo alto e anche Ha accessori di lusso Questo costa un sacco di soldi.

grande tatuaggio

Anche se questa non è una cosa fisica, probabilmente attira molta attenzione dai fan della coppia perché Christian Nodal, con così poco tempo nella relazione, ha deciso di dipingere l’aspetto di Belinda sul suo petto.

Starà a lui decidere se, nel tempo, decidere di cancellarlo con un trattamento intensivo o coprirlo con un nuovo tatuaggio.

Nodal si è fatto un tatuaggio sul petto con l’aspetto di Belinda, che era la sua fidanzata.

Anello di fidanzamento

Quando Nodal ha chiesto a Belinda di sposarsi, a quanto pare le ha regalato un anello di fidanzamento molto prezioso, lasciando senza parole la gente del posto e gli estranei.

Attraverso il suo account Instagram,Gioielli della città degli angeliun’azienda con sede a Los Angeles, in California, specializzata in “gioielli unici e senza tempo”, ha rivelato di essere stata responsabile della creazione di questo pezzo.

“Congratulazioni a Nodal e Belinda per una vita di felicità. Un diamante taglio smeraldo da 12 carati del valore di oltre $ 3 milioni (59 milioni, 568.300 pesos).”il messaggio che hai condiviso erano i gioielli.

Perché Belinda e Christian si sono separati in modo irregolare?

Dopo la dichiarazione di Nodal in cui hanno confermato la loro separazione, le voci sono state nuovamente discusse con le ragioni della separazione, la più potente delle quali indicava che Belinda avrebbe chiesto alla cantante un prestito di 4 milioni di dollari per saldare i debiti con il fisco. servizio amministrativo, che ha rifiutato e avrebbe potuto provocare una rissa.

Un’altra voce afferma che Belinda ha mentito a Nodal perché non ha indicato il vero motivo per cui aveva bisogno dei soldi che aveva prestato alla cantante. Si diceva anche che ci fosse una spaccatura tra la cantante “Bella tradimento” e la madre di Christian Nodal.

NODAL ha confermato di aver rotto con Belinda

Con una storia sul tuo account Instagrame Cristiano Nodale Ha detto ai suoi fan e alla stampa di aver effettivamente posto fine alla sua relazione con Belinda mettendo così fine a tutte le voci che sono circolate negli ultimi giorni.

“A tutti i miei fan e amici della stampa, voglio condividere con voi che abbiamo deciso di porre fine al nostro fidanzamento e alla nostra relazione di coppia, ciascuno traendo vantaggio dall’altro. Con grande gratitudine per averci accompagnato in questo periodo”, sono stati alcune sue parole.

Allo stesso modo, il giovane cantante ha confermato che non avrebbe rilasciato ulteriori dichiarazioni al riguardo, e ha anche invitato i media a fare pressione su questa decisione.