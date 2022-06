Christian Nodal ha un nuovo tatuaggio in onore di Kazuo, la sua nuova fidanzata

SGrigliano i giorni e Cristiano Nodalecantante di musica regionale messicana, ancora dentro “Occhio dell’uragano”. Dalla sua separazione da Belindapassare produttori e combatte con altri artisti, Nodal continua a dare ciò di cui stiamo parlando Per tutta la stampa rosa.

In questo senso, il traduttore di “Adis Amor” se ne vanterà La nuova conquistaChe non è né più né meno di anche Il cantante argentino Katsuche è stato visto camminare e gustare un gelato per strada Guatemala.

Infatti, dallo scorso maggio, Cristiano Nodale Ha condiviso sui suoi social alcuni momenti al fianco di Cazzuche ha assistito a una delle esibizioni del cantante come parte di Tour dei fuorilegge.

Christian Nodal si fa un tatuaggio in onore di Kazu

Il Martedì 7 giugno I due cantanti sono stati visti Tenersi per mano e godersi il gelato. Quanto sopra ha suscitato voci che non erano solo nelle loro menti cooperazionema Potrebbero essere all’inizio di una relazione.

Una prova di quanto sopra è Nuovo tatuaggio web che Nodal indossa sul viso. Questo tatuaggio può fare riferimento disco katsu Beh, si tratta di ragni e ragnatele.

Sulla stessa linea, I fan pensano al nuovo look di Nodal (I capelli erano quasi rasati e dipinti di rosa) Si riferisce a uno stile che aveva Cazzu in precedenza.

Chi è Kazu?

Katsu È una cantante rap e urbana argentina. la gente lo diceva Può essere pianificata la collaborazione con Christian Nodal Per aumentare il numero dei loro fan in Messico, mentre Il cantante messicano farà lo stesso per aumentare i suoi followers in Argentina.

Si chiama l’ultimo album del rapper 28enne argentino piccola traditrice E ha il tema dei ragni e delle ragnatele (ah la sua connessione con il tatuaggio Nodal)