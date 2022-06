Christian Nodal intona J Balvin e per inciso gli ricorda Residente; Vi diciamo perché lo ha fatto

I social stanno tornando in auge con due cantanti latini, Christian Nodal e J Balvin, che è entrato in conflitto con messaggi controversi, in cui è apparso anche il nome Residente, Che qualche settimana fa ha avuto problemi con lo stesso cantante colombiano.

Cosa ha scritto Christian Nodal a J Balvin e perché ha risposto al colombiano?

La cantante messicana ha pubblicato una foto su Instagram Dove ha spiegato che la sua carriera è piena di talenti in più rispetto al cantante colombiano, Questo dopo che ha pubblicato una nuova foto con il suo aspetto, che conferma assomiglia all’immagine del cantante reggaeton.

Qual è il motivo di questa nuova polemica sui social network?

Trigger per questo nuovo conflitto È stato dopo che il colombiano ha pubblicato una foto in tono sarcastico, Dove rispetto al messicano, Questo è dopo il cambio di pettinatura di Nodal, con molti che commentano la somiglianza con Balvin.

Inoltre, Nodal ha pubblicato una serie di storie su Instagram, Dove i commenti sul conflitto sono continuati.

Cosa c’entra Residente con tutta questa storia? qui spieghiamo

poche settimane fa Residente e J Balvin sono entrati in conflitto attraverso i social network, che erano molto popolari e molto controversi.

Qual è stata la risposta di J Balvin a Christian Nodal?

Akal ha pubblicato alcune storie con le canzoni di Residente, Questo è in tono sarcastico nei confronti del cantante colombiano.

J Balvin risponde e la “Guerra delle dichiarazioni” è armata: Guarda tutto ciò che è stato detto

Cantante sudamericana Non è rimasto in silenzio, e anche nelle storie di Instagram ha risposto alle dichiarazioni del messicano, Ha commentato che l’intera faccenda era uno scherzo perché i suoi follower hanno commentato la somiglianza dell’acconciatura di Nodal. Le cose si sono ritrovate tra i cantanti.

Christian Nodal ha registrato una canzone per J Balvin

Dopo diversi commenti, il cantante regionale messicano registrerà una canzone in onore del cantante, Bene, le sue azioni gli hanno dato fuoco per iniziare una lotta che sembra essere in corso.

Foto: nodale