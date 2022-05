Christian Nodal non canterà più a Quito e Guayaquil, ei suoi concerti in queste due città saranno cancellati tra pochi giorni | musica | intrattenimento

fan dei cantanti Cristiano Nodale Hanno avuto un cattivo sapore questo pomeriggio quando hanno appreso che l’asso messicano non si esibirà in due dei suoi tre spettacoli promessi nei prossimi giorni in Ecuador. biglietteria digitale Central Tickets, Alive Productions Ecuador, Spot Entertainment e Ticketfácil Si sono scambiati una dichiarazione questo pomeriggio per trasmettere la notizia.

“Lasciami in pace, mi sto riprendendo”, ha scritto il cantante Nodal su Twitter. Il messicano svela una chat privata con presunte richieste di Belinda

Ecco come sono programmati i concerti 26 maggio a Quito S 28 maggio a Guayaquil, corrisponde a tour fuorilegge, Annullato “A causa di molestie logistiche non legate all’artista”confermano. “Allo stesso modo chiariamo che la data corrispondente al 27 maggio nella città di Manta si svolgerà in modo del tutto naturale”, aprire.

Come letto nella dichiarazione, il rimborso sarà effettuato attraverso le modalità con cui hanno effettuato l’acquisto. “Le persone che hanno acquistato i biglietti sulla piattaforma Central Ticketing devono avviare il processo di restituzione della posta ([email protected])”, indicano

Cronologia dello scandalo e della rottura amorosa tra Christian Nodal e Belinda: insulti, perdite di chat e persino presunte frodi familiari frenano gli artisti

Alla mail dovrà essere allegata la carta d’identità dell’intestatario dell’acquisto, a supporto dei biglietti acquistati, una lettera di autorizzazione firmata sull’account su cui verrà effettuato il reso, la località e il numero del biglietto.

I biglietti acquistati su Ticketfácil seguiranno un’altra procedura di restituzione. Per maggiori informazioni visita il suo account Instagram Incorpora il tweet

Nodal è in tournée in alcuni paesi dell’America Latina. (me)