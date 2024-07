Christian Torsen pensa a Monica Sanchez e rifiuta di tornare a “Al Fondo Hay Sitio”: “Non piaccio”

Christian Torsen ha categoricamente smentito il ritorno alle registrazioni di “Al Fondo Hay Sitio”.

Attore famoso Cristiano Thorsenfamoso a sua voltaRaúl del Prado“Nella famosa serie TV”In fondo c’è una stanzaUnisciti alla nona stagione diGrande chef famoso‘. Durante la conferenza stampa alla quale ha partecipato Infobae Perú, l’artista ha espresso la sua soddisfazione per il suo ritorno sul piccolo schermo dopo un lungo periodo di assenza.

“Questo è il mio ritorno da quando… mi hanno portato fuori dal 2015, che è stato il mio ultimo anno in cui l’ho fatto.In fondo c’è una stanza‘. Sono passati nove anni [alejado de la televisión]. “Mi sento molto bene adesso, mi sento benissimo”, ha dichiarato l’attore, sottolineando la lunga pausa che ha subito da allora. Efren Aguilar Informalo che il suo personaggio non è più nella serie TV.

Torsen Ha spiegato che non ha vistoIn fondo c’è una stanza“come competizione per”Grande chef famoso“, sostenendo che si tratta di formati completamente diversi.”Non sono nostri concorrenti“, ha affermato con orgoglio e poi ha aggiunto: “Questa è la televisione di famiglia e io sono qui per questo. “Mi piace l’idea.”

Raul del Prado, che tutti ricordano, era sicuro di escludere ogni possibilità di tornare a…In fondo c’è una stanza‘ In futuro. “È una fase eccessiva. Non gli piaccio… non sono deluso, ma penso che lo sentano. “Non mi vogliono a causa della richiesta che ho fatto loro”, ha detto.

Christian Torsen torna alla televisione peruviana dopo nove anni. L’attore partecipa alla nona stagione della serie El Gran Chef Famosos.

Cristiano Thorsen Ha anche espresso la sua opinione riguardo al recente annuncio del ritiro Monica Sanchez ioIn fondo c’è una stanza‘. L’attrice che interpretava il ruolo di “Charito” ed era la compagna romantica dell’attore nella storia, ha deciso di porre fine alla sua partecipazione alla serie TV dopo più di 10 anni di registrazione.

“Non c’è molto da dire. Penso che si sentisse stanco”, ha detto Torsen, evitando di entrare nei dettagli o di esprimere la sua opinione sulla decisione. Monica Sanchez.

Monica Sanchez parla della sua partenza da Al Fondo Hay Sitio. televisione americana

Dall’altro lato, Cristiano Thorsen Lo ha notato, sebbene non segua le stagioni attualiIn fondo c’è una stanzaContinua a mantenere una forte amicizia con alcuni membri dello staff i cui nomi preferisce rimanere anonimi. “Non seguo la serie“Ma ho due o tre cari amici lì”, ha detto.

Cristiano Thorsen Era entusiasta di partecipare alla nona stagione di ‘Grande chef famoso‘. Nella sua presentazione ufficiale, ha espresso i suoi sentimenti riguardo a questa nuova tappa della sua carriera televisiva.

“Ho conosciuto persone molto simpatiche, è molto divertente e penso che faremo una bella stagione. Lo faccio più o meno in cucina., Vivo da sola da molti anni e vivo ancora da sola, quindi devo cucinare da sola. “So qualcosa su come tritare cipolle e aglio, ma per me è difficile”, ha commentato Torsen, sottolineando che sebbene non sia un esperto di cucina, è disposto a imparare e godersi l’esperienza.

L’attore ha sottolineato anche la soddisfazione che prova nel tornare in televisione. “È una bella sensazione, non avevo intenzione di tornare, e se fossi dovuto tornare sarebbe stato in uno show come questo, quindi sono felice della vita. mi piace [la televisión blanca]“Penso che questa posizione sia stata sicuramente difficile per il canale, ma gli do molto merito, e questo è ciò a cui tutti i peruviani dovrebbero aspirare”, ha detto.

La stagione 9 di The Great Celebrity Chef inizierà martedì 23 luglio. televisione latina

Per quanto riguarda la sua decisione di partecipare al programma di cucina, Cristiano Thorsen Ha spiegato che non è stato difficile convincerlo. “Abbiamo parlato a lungo, ma non è stato difficile l’idea mi è piaciuta, ho chiesto alcune cose e mi hanno spiegato com’era, mi è piaciuto molto”, ha detto, rivelando che la proposta era allettante. lui fin dall’inizio.

Infine, l’ex rappresentante dell’In fondo c’è una stanzaHa detto che ha alcuni amici che hanno partecipato al programma e che intende contattarli per avere qualche consiglio. “Ho alcune informazioni, ho degli amici che hanno partecipato qui, posso contattarli. Ho un amico che cucina in modo insolitoHa aggiunto: “Ma non posso dare nomi”.