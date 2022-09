Christie’s presenta in anteprima a Miami ciò che sarà messo all’asta in autunno a New York

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 settembre 2022 – 23:55

Miami, 12 settembre (EFE). Una trentina di opere di artisti come Fernando Botero, Andy Warhol, Rufino Tamayo, David Hockney, Tania Bruguera o Roy Lichtenstein sono state esposte a Miami (Florida) prima di essere messe all’asta a New York. Esca collezionisti e investitori.

Un’anteprima di ciò che Christie’s venderà al miglior offerente alle tanto attese aste “Dalla guerra al presente” (29 settembre) e arte latinoamericana (30 settembre) verrà mostrata fino a giovedì prossimo nello spazio del design. Un quartiere di Miami, dove sono concentrati tutti i marchi del lusso del mondo.

“Miami ha un’importante comunità di collezionisti”, ha detto a Efe Jessica Katz, direttrice regionale degli Stati Uniti per il sud-est di Christie’s.

Per alcuni anni, aggiunge Katz, “l’arte sembrava far parte del DNA del popolo di Miami”.

Lo specialista osserva che l’interesse del collezionista per Miami è concentrato sull’arte latinoamericana e in generale sull’arte del XX e XXI secolo, ma la città del sud della Florida non è un mercato importante per grandi maestri, pittura vittoriana o mobili antichi.

Tra le trenta opere in mostra, spiccano due dipinti del colombiano Botero, “El Niño” (1993) e “Natura morta con un Sopope verde”, con prezzi stimati rispettivamente da $ 250.000 a $ 350.000 e da $ 350.000 a $ 450.000.

Il dipinto a olio dell’artista messicano Rufino Tamayo (1899-1991) Five Slices of Watermelon (1959), valutato da $ 600.000 a $ 800.000, è il costo più alto in questa galleria.

Dipinto di Wilfredo Lamm, artista cubano nato nel 1902 e morto nel 1982, intitolato “Femme assise avec fleurs” (1944), prezzo compreso tra 400.000 e 600.000.

La galleria espone anche una serie di opere della Collezione Farber d’Arte Contemporanea Cubana sotto il titolo Outside, Cuba Within, firmata da Tania Bruguera, Thomas Sanchez, René Francisco, Manuel Mendev e Blix Ion. EFE

it / emi / fc

(immagine)

EFE 2022. La ridistribuzione e la ridistribuzione di tutto o parte dei contenuti dei Servizi EFE, senza il previo ed espresso consenso di Agencia EFE SA, è espressamente vietata.